'थाई किझावी' की ओटीटी रिली़ज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म

Thaai Kizhavi OTT Release: 9 करोड़ बजट और 569% मुनाफा, अब ओटीटी पर धूम मचाएगी 'थाई किझावी', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Thaai Kizhavi OTT Release: राधिका सरथकुमार की ब्लॉकबस्टर रही हालिया रिलीज फिल्म 'थाई किझावी' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. इसकी डिजिटल रिलीज की सारी डिटेल यहां जान सकते हैं.
बिना किसी बड़े मेल स्टार के बनी इस छोटी सी तमिल फ़िल्म ने, पिछले महीने रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफ़िस पर धमाल मचा दिया था. यहां तक कि इसने कई बड़ी फिल्मों के आगे भी खूब कमाई की. दरअसल हम बात कर रहे हैं 'थाई किझावी' की. इस फिल्म में राधिका सरथकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें वे एक बेरहम, बुज़ुर्ग साहूकार के किरदार में नज़र आती हैं. रिलीज़ के बाद फ़िल्म को ज़बरदस्त रिव्यू मिले थे और इसी के साथ इस फ़िल्म ने दुनिया भर में 150 करोड़ का आँकड़ा पार कर लिया था. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख कंफर्म कर दी है. जानते हैं इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां देख सकते हैं?
'थाई किझावी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'थाई किझावी' का प्रीमियर 10 अप्रैल को ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर होगा. जियो हॉट स्टार तमिल के आधिकारिक अकाउंट ने फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट एक पोस्ट के जरिए की है. जिसे शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया है.
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'थाई किझावी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि 'थाई किझावी' 9 करोड़ के बजट में बनी थी.इस लागत के मुकाबले, इसने 60.28 करोड़ की नेट कमाई की है, जिससे इसे 51.28 करोड़ का ROI (इनवेस्टमेंट पर प्रॉफिट) मिला हैय इसके साथ ही, यह 2026 की पहली ऐसी तमिल फ़िल्म बन गई है जिसने भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर यह उपलब्धि हासिल की है. आगे कैलकुलेशन करने पर, यह 569.77% के रिटर्न के बराबर है. इसी के साथ इसे 'सुपर हिट' का दर्जा मिला है.
'थाई किझावी' के बारे में
यह फ़िल्म राधिका सरथकुमार के किरदार पावनुथाई के इर्द-गिर्द घूमती है. पावनुथाई 70 साल की एक तेज़-तर्रार साहूकार है, जिसके बेटे उससे प्रॉपर्टी बांटकर अपने नाम करने की मांग करते हैं. लेकिन वह साफ़ कह देती है कि वह अपनी मौत तक अपनी दौलत का खुद ही मज़ा लेना चाहती है. जब उसे लकवा मार जाता है, तो उसके लालची बेटे इस उम्मीद में वापस आते हैं कि उन्हें वह खज़ाना मिल जाएगा, जो कहीं छिपा हुआ है और जिसके बारे में सिर्फ़ पावनुथाई ही जानती है. इसमें सिंगमपुली, अरुलडोस, बाला सरवनन, मुनीशकांत, इलावरसु, जॉर्ज मैरीन और वेट्टई मुथुकुमार भी हैं. अभिनेता शिवकार्तिकेयन द्वारा अपने बैनर शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस और शिवकुमार मुरुगेसन द्वारा निर्देशित, थाई किझावी 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
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Source: IOCL