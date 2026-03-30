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'आवारापन 2' से पहले देखें इमरान हाशमी की ये धांसू फिल्में, ओटीटी पर हैं मौजूद, IMDB रेटिंग है एक से बढ़कर एक
Imraan Hashmi Film: एक्टर इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. अब एक्टर जल्द ही फिल्म आवारापन 2 में नजर आने वाले हैं. इससे पहले आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
इमरान हाशमी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. वो जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में अगर आप उनकी आने वाली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी कुछ शानदार फिल्मों को देखना बिल्कुल मिस न करें. इन फिल्मों को IMDb पर भी शानदार रेटिंग मिली है और ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अवेलेबल हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)
Tags :OTT Emraan Hashmi Awarapan 2 Jannat 2
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प्रेम कुमारJournalist
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