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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'आवारापन 2' से पहले देखें इमरान हाशमी की ये धांसू फिल्में, ओटीटी पर हैं मौजूद, IMDB रेटिंग है एक से बढ़कर एक

'आवारापन 2' से पहले देखें इमरान हाशमी की ये धांसू फिल्में, ओटीटी पर हैं मौजूद, IMDB रेटिंग है एक से बढ़कर एक

Imraan Hashmi Film: एक्टर इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. अब एक्टर जल्द ही फिल्म आवारापन 2 में नजर आने वाले हैं. इससे पहले आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)
Imraan Hashmi Film: एक्टर इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं. अब एक्टर जल्द ही फिल्म आवारापन 2 में नजर आने वाले हैं. इससे पहले आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

इमरान हाशमी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. वो जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में अगर आप उनकी आने वाली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी कुछ शानदार फिल्मों को देखना बिल्कुल मिस न करें. इन फिल्मों को IMDb पर भी शानदार रेटिंग मिली है और ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अवेलेबल हैं.

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साल 2010 में आई 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में इमरान हाशमी ने शोएब खान का किरदार निभाया है. फिल्म में उनका दमदार रोल देखने को मिला. फिल्म में अजय देवगन, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार भी हैं. इस फिल्म की imdb रेटिंग 7.4 है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
साल 2010 में आई 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में इमरान हाशमी ने शोएब खान का किरदार निभाया है. फिल्म में उनका दमदार रोल देखने को मिला. फिल्म में अजय देवगन, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार भी हैं. इस फिल्म की imdb रेटिंग 7.4 है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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'आवारापन' 2007 में रिलीज हुई एक कल्ट-क्लासिक एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी ने निर्देशित किया है. इसमें इमरान हाशमी ने 'शिवम' नाम के एक गैंगस्टर की मुख्य भूमिका निभाई है, जिसे अपने बॉस की प्रेमिका (मृणालिनी शर्मा) से प्यार हो जाता है. इसकी imdb रेटिंग 7.4 है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
'आवारापन' 2007 में रिलीज हुई एक कल्ट-क्लासिक एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी ने निर्देशित किया है. इसमें इमरान हाशमी ने 'शिवम' नाम के एक गैंगस्टर की मुख्य भूमिका निभाई है, जिसे अपने बॉस की प्रेमिका (मृणालिनी शर्मा) से प्यार हो जाता है. इसकी imdb रेटिंग 7.4 है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
Published at : 30 Mar 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
OTT Emraan Hashmi Awarapan 2 Jannat 2

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