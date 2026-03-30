साल 2010 में आई 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' एक क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में इमरान हाशमी ने शोएब खान का किरदार निभाया है. फिल्म में उनका दमदार रोल देखने को मिला. फिल्म में अजय देवगन, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकार भी हैं. इस फिल्म की imdb रेटिंग 7.4 है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.