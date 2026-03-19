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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीयामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा

यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा

Prime Video 2026 Slate: अमेजन प्राइम वीडियो के इवेंट में 2026 की आने वाली नई वेब सीरीज का ऐलान हुआ है. इसी बीच 'सिस्टम' से 'मटका किंग' जैसी सीरीज के स्टार्स अपनी टीम के साथ इस इवेंट में पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Prime Video 2026 Slate: अमेजन प्राइम वीडियो के इवेंट में 2026 की आने वाली नई वेब सीरीज का ऐलान हुआ है. इसी बीच 'सिस्टम' से 'मटका किंग' जैसी सीरीज के स्टार्स अपनी टीम के साथ इस इवेंट में पहुंचे.

अमेजन प्राइम वीडियो ने हाल ही में एक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें साल 2026 में रिलीज होने वाली नई वेब सीरीज और फिल्मों की लिस्ट जारी हुई है. एक्शन से लेकर सस्पेंस तक, इस साला दर्शकों को कुछ नया और शानदार देखने को मिल सकता है. इसी बीच सभी शोज के फर्स्ट लुक को भी रिलीज हुआ है, जिसके कलाकार इस इवेंट में शामिल हुए है. इसी बीच आइए देखते हैं कि किन सेलेब्स की कौन सी वेब सीरीज इस साल दस्तक देने वाली है.

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ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर अपनी आने वाली सीरीज 'सिस्टम' के लिए इस इवेंट में अपने कास्ट के साथ पहुंचे. साथ ही इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी लीड रोल में नजर आने वाली है.
ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर अपनी आने वाली सीरीज 'सिस्टम' के लिए इस इवेंट में अपने कास्ट के साथ पहुंचे. साथ ही इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी लीड रोल में नजर आने वाली है.
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अमेजन प्राइम की 'वेलकम टू खोया महल' सीरीज के लिए अदिति राव स्टाइलिश अंदाज पहुंची. साथ ही बरुण सोबती, अपर्णा सेन और हरीश खन्ना भी इस इवेंट में नजर आए.
अमेजन प्राइम की 'वेलकम टू खोया महल' सीरीज के लिए अदिति राव स्टाइलिश अंदाज पहुंची. साथ ही बरुण सोबती, अपर्णा सेन और हरीश खन्ना भी इस इवेंट में नजर आए.
Published at : 19 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
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