‘धुरंधर 2’ की दूसरे मंडे भी रही धूम, कमा डाले करोड़ों, जानें- 900 करोड़ी बनने से है कितनी दूर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 BO Day 12: ‘धुरंधर 2’ की दूसरे मंडे भी रही धूम, KGF 2 के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- 900 करोड़ी बनने से है कितनी दूर

Dhurandhar 2 BO Day 12: ‘धुरंधर 2’ की दूसरे मंडे भी रही धूम, KGF 2 के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- 900 करोड़ी बनने से है कितनी दूर

Dhurandhar 2 BO Day 12: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ की कमाई में 12वें दिन पहली बार बड़ी गिरावट देखी गई फिर भी इसने दूसरे मंडे को भी धमाकेदार कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Mar 2026 07:20 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की लेटेस्ट फ़िल्म, 'धुरंधर: द रिवेंज' या ‘धुरंधर 2’, रिलीज़ होने के बाद से ही बॉक्स ऑफ़िस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर का ओपनिंग डे कलेक्शन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा था और महज 11 दिनों में ही इसने भारत में 800 करोड़ को दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया. जानते हैं ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

धुरंधर 2’ ने रिलीज के 12वें दिन कितना किया कलेक्शन?
रणवीर सिंह के लीड रोल वाली फ़िल्म 'धुरंधर 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. पहले हफ्ते में दमदार कलेक्शन करने के बाद, फ़िल्म ने दूसरे वीकेंड में भी बेहतरीन परफॉर्म किया है. हालांकि रिलीज के 12वें दिन इसकी कमाई में पहली बार बड़ी गिरावट देखी गई है लेकिन फिर भी इसने खूब कमाई की है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर 2' ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसने 9वें दिन 41.75 करोड़ कमाए जबकि 10वें दिन 62.85 और 11वें दिन 68.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 25.30 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'धुरंधर 2' की 12 दिनों की कुल कमाई 872.17 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर 2’ ने केजीएफ 2 का तोड़ा रिकॉर्ड
'धुरंधर 2' की कमाई में दूसरे मंडे बेशक मंदी आई फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ से ज्यादा कमाई कर धमाका कर दिया है.  इसने 872.17 करोड़ के कलेक्शन के साथ अब यश की केजीएफ 2 के भारत में  लाइफटाइम कलेक्शन 859.70 करोड़ को मात दे दी है और इसी के साथ ये देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. अब इससे आगे बस दो फिल्में बाहुबली 2 (1030.42 करोड़) और पुष्पा 2 (1234.10 करोड़) है. 

धुरंधर 2’ बनने वाली है 900 करोड़ी
‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 12 दिनों में इतना भयंकर कलेक्शन कर डाला है कि आज तक कोई बॉलीवुड फिल्म ऐसा नहीं कर पाई है. वहीं अपनी रिकॉर्ड बुक में ये फिल्म एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रही है. दरअसल ये फिल्म बॉलीवुड में 900 करोड़ कल्ब की शुरुआत करने वाली है. इस आंकड़े को छूने के लिए इसे बस 28 करोड़ और कमाने की जरूरत है. उम्मीद है कि एक-दो दिन में फिल्म इस नंबर को हासिल कर लेगी और बॉलीवुड की पहली 900 करोड़ी फिल्म बन जाएगी. 

'धुरंधर 2' के बारे में सब कुछ
'धुरंधर 2' पिछले साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई धुरंधर की सीक्वल है इस फ़िल्म में एक अंडरकवर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट हमजा अली मजारी की कहानी दिखाई गई थी, जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया था. यह एजेंट कराची के क्रिमिनल सिंडिकेट्स और पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता संरचनाओं में घुसपैठ करता है.  सीक्वल में हमजा अली मजारी के अतीत की कहानी दिखाई गई है साथ ही दिखाया गया है कि कैसे वह कराची के लियारी इलाके में भारत को निशाना बनाने वाले एक आतंकी नेटवर्क को खत्म करने का काम करता है.

 

Published at : 31 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
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