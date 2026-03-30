जयपुर के शाहपुरा में चल रही है 'दहाड़ 2' की शूटिंग, सोनाक्षी सिन्हा का दिखा दबंग अंदाज

जयपुर के शाहपुरा के राडावास गांव में 'दहाड़' सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग चल रही है. इस सीरीज में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका निभा रही हैं. सोनाक्षी सिन्हा पिछले कई दिनों से जयपुर के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग लोकेशनों पर शूटिंग कर रही हैं.

एक बार फिर से इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा पुलिस बनी नजर आएंगी. शूटिंग के दौरान वो पुलिस के यूनिफार्म में ही दिखाई दीं. सेट से कई वीडियोज सामने आई है, जिसमें एक्शन सीन्स की शूटिंग होती हुई दिख रही है. बता दें रीमा कागती इस सीरीज का निर्देशन कर रही हैं.

2 महीने से राजस्थान नें चल रही है शूटिंग

दहाड़ के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इसी वजह से मेकर्स ने सीजन 2 लाने की प्लानिंग की.रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में पिछले दो महीनों से इस सीरीज की शूटिंग चल रही है.शाहपुरा के अलावा चौंमूं, जमवारागढ़, सांभर और सामोज जैसे लोकेशन पर भी इस सीरीज की शूटिंग हो चुकी है.

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बता दें सोनाक्षी सिन्हा के अलावा इस सीरीज में गुलशन देवैया, विजय वर्मा और सोहम शाह भी अहम रोल में देखने को मिलेंगे. इस सीरीज में राजस्थान में स्थित गावों के रहन-सहन को दिखाया जाएगा.इसी वजह से मेकर्स सीरीज की शूटिंग राजस्थान में ही कर रहे हैं, जिससे कहानी रियल लग सके.

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मालूम हो सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ सीरीज सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है. दहाड़ सीजन वन 12 मई 2023 को प्राइं वीडियो पर रिलीज हुई थी. इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा को अंजलि भाटी की भूमिका में देखा गया था, जो एक दबंग पुलिस ऑफिसर होती है.

इस सीरीज में एक्ट्रेस को राजस्थान में महिलाओं की रहस्यमयी तरीके से हो रही मौत की जांच करते हुए देखा गया था. अब एक्ट्रेस तीन साल बाद एक बार फिर से अंजलि भाटी के कैरेक्टर में वापसी करने को बिल्कुल तैयार हैं.हालांकि, दहाड़ 2 रिलीज कब होगी, इसके बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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