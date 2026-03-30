'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज

अपकमिंग सीरीज 'कप्तान' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. वहीं अब दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए मेकर ने हाल ही में सीरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

कप्तान का दमदार ट्रेलर रिलीज

कप्तान के ट्रेलर में भरपूर एक्शन और सस्पेंस देखने को मिला. ट्रेलर की शुरुआत से ही तेज रफ्तार सीन, दमदार डायलॉग और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बना देता है. इसमें पुलिस और अपराधियों के बीच टकराव, गैंगवार और पावर की लड़ाई को जोरदार तरीके से दिखाया गया है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

कब और कहां रिलीज होगी ये सीरीज?

बता दें, ये सीरीज 3 अप्रैल से ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी. सीरीज में साकिब सलीम SSP समरदीप के रोल में नजर आएंगे. उनके साथ सिद्धार्थ निगम, कविता कौशिक और कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी में क्राइम, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

सीरीज का फोकस समरदीप और कबीर के बीच टकराव पर है, जहां दोनों के बीच पुरानी बातें सामने आती हैं और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है. इसकी कहानी ज्वालाबाद नाम की जगह पर आधारित है, जहां अपराध अब छोटे-छोटे मामलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े गैंग और नेटवर्क में बदल चुका है.





साकिब सलीम ने अपने किरदार पर की बात

साकिब सलीम ने अपने किरदार के बारे में बताया कि यह रोल काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें एक ऐसे पुलिस वाले को दिखाया गया है जो नियमों से हटकर काम करता है, लेकिन अपने काम को पूरा करने में विश्वास रखता है.

वहीं सिद्धार्थ निगम ने कहा कि उनका किरदार कबीर गुस्से और दर्द से भरा हुआ है, जो उसे खतरनाक बनाता है. यह सीरीज पावर, बदला और इमोशंस से भरी एक दमदार क्राइम ड्रामा होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.