हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज

'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज

Kaptaan Trailer Release: साकिब सलीम और सिद्धार्थ निगम की नई वेब सीरीज 'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं इस सीरीज को आप कब और कहा देख पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

अपकमिंग सीरीज 'कप्तान' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. वहीं अब दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए मेकर ने हाल ही में सीरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

कप्तान का दमदार ट्रेलर रिलीज
कप्तान के ट्रेलर में भरपूर एक्शन और सस्पेंस देखने को मिला. ट्रेलर की शुरुआत से ही तेज रफ्तार सीन, दमदार डायलॉग और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बना देता है. इसमें पुलिस और अपराधियों के बीच टकराव, गैंगवार और पावर की लड़ाई को जोरदार तरीके से दिखाया गया है. फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं. 

कब और कहां रिलीज होगी ये सीरीज?
बता दें, ये सीरीज 3 अप्रैल से ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी. सीरीज में साकिब सलीम SSP समरदीप के रोल में नजर आएंगे. उनके साथ सिद्धार्थ निगम, कविता कौशिक और कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी में क्राइम, एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. 

सीरीज का फोकस समरदीप और कबीर के बीच टकराव पर है, जहां दोनों के बीच पुरानी बातें सामने आती हैं और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है. इसकी कहानी ज्वालाबाद नाम की जगह पर आधारित है, जहां अपराध अब छोटे-छोटे मामलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े गैंग और नेटवर्क में बदल चुका है.


कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज

साकिब सलीम ने अपने किरदार पर की बात
साकिब सलीम ने अपने किरदार के बारे में बताया कि यह रोल काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें एक ऐसे पुलिस वाले को दिखाया गया है जो नियमों से हटकर काम करता है, लेकिन अपने काम को पूरा करने में विश्वास रखता है.

वहीं सिद्धार्थ निगम ने कहा कि उनका किरदार कबीर गुस्से और दर्द से भरा हुआ है, जो उसे खतरनाक बनाता है. यह सीरीज पावर, बदला और इमोशंस से भरी एक दमदार क्राइम ड्रामा होने वाली है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 30 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
OTT Saqib Saleem Siddharth Nigam Kaptaan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज
'कप्तान' का ट्रेलर रिलीज, जानिए कब और कहां देख पाएंगे साकिब सलीम-सिद्धार्थ निगम की ये सीरीज
ओटीटी
Entertainment News Live: 'धुरंधर 2' की सक्सेज के बीच Salman Khan ने किया एक्शन फिल्म का ऐलान, King का दुबई शेड्यूल कैंसिल
लाइव: 'धुरंधर 2' की सक्सेज के बीच Salman Khan ने किया एक्शन फिल्म का ऐलान
ओटीटी
जयपुर के शाहपुरा में चल रही है 'दहाड़ 2' की शूटिंग, पुलिस के यूनिफॉर्म में सोनाक्षी सिन्हा का दिखा दबंग अंदाज
जयपुर के शाहपुरा में चल रही है 'दहाड़ 2' की शूटिंग, सोनाक्षी सिन्हा का दिखा दबंग अंदाज
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर बड़ा धमाका, रिलीज होगीं 'सितारे जमीन पर' से 'वध 2' तक, ये धांसू फिल्में और सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर बड़ा धमाका, रिलीज होगीं 'सितारे जमीन पर' से 'वध 2' तक
Advertisement

वीडियोज

Iran US Israel War: खत्म होगा युद्ध? जंग के बीच Trump का चौंकाने वाला दावा! | Breaking | Netanyahu
Saas Bahu Aur Saazish: क्या सूरज जान पाएगा ईशा के बलिदान का सच? | Pati Brahmchari
Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका का दोस्त बनने चला था पाकिस्तान, US संसद रिपोर्ट में खुल गई काले कारनामों की पोल, बताया- आतंक का अड्डा
अमेरिका का दोस्त बनने चला था पाकिस्तान, US संसद रिपोर्ट में खुल गई काले कारनामों की पोल, बताया- आतंक का अड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
टेलीविजन
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
स्ट्रैपलेस ब्लाउज में दिव्यांका त्रिपाठी की ऑनस्क्रीन बेटी का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- कितनी बड़ी हो गई है
क्रिकेट
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी; तीनों को मिलेगी सजा?
PSL 'बॉल टेम्परिंग' विवाद में सिर्फ फखर जमान नहीं, हारिस-शाहीन भी बराबर के अपराधी
राजस्थान
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
दिल्ली से जयपुर तक बदला मौसम का मिजाज, धूलभरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
हेल्थ
Causes Of Premature Ageing: 8 घंटे से ज्यादा बैठना स्मोकिंग जितना खतरनाक! जानें वे 8 आदतें, जो समय से पहले बना रहीं बूढ़ा
8 घंटे से ज्यादा बैठना स्मोकिंग जितना खतरनाक! जानें वे 8 आदतें, जो समय से पहले बना रहीं बूढ़ा
ट्रेंडिंग
IPS केके बिश्नोई ने पिता संग किया जबरदस्त डांस, शादी से पहले का VIDEO देख दिल खुश हो जाएगा
IPS केके बिश्नोई ने पिता संग किया जबरदस्त डांस, शादी से पहले का VIDEO देख दिल खुश हो जाएगा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget