ईरान ने सऊदी की शान में गढ़े कसीदे, बताया भाईचारे वाला देश, अराघची बोले- 'अमेरिकी सेनाओं को...'

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने सऊदी अरब के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए उसे एक भाईचारा रखने वाला मुस्लिम राष्ट्र बताया है. साथ ही ये भी कहा है कि उनके सैन्य अभियान केवल उन शत्रु आक्रमणकारियों के विरुद्ध हैं, जो अरब और ईरानी दोनों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक बयान में मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एकजुटता के प्रति इस्लामी गणराज्य की प्रतिबद्धता दोहराई और अस्थिरता फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अपने अटूट संकल्प पर जोर दिया.

सऊदी अरब को बताया भाईचारे वाला देश

अराघची ने कहा कि ईरान सऊदी अरब साम्राज्य का सम्मान करता है और उसे एक भाईचारा वाला देश मानता है. उन्होंने इस्लामी जगत में अच्छे पड़ोसी संबंधों और एकता को बढ़ावा देने की ईरान की निरंतर नीति पर जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के रक्षात्मक अभियान क्षेत्रीय मुस्लिम भाईचारे वाले राज्यों के खिलाफ नहीं बल्कि केवल उन शत्रु आक्रमणकारियों के खिलाफ हैं, जो अरबों या ईरानियों का सम्मान नहीं करते और न ही कोई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.

ईरानी सशस्त्र बलों की हालिया कार्रवाइयों की सफलता का जिक्र करते हुए अराघची ने कहा कि ज़रा देखिए हमने उनके हवाई कमान का क्या हाल किया. अराघची की ये टिप्पणी ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया की सटीकता और प्रभावशीलता को जाहिर करती है.

अमेरिकी सेनाओं को बाहर निकालने का सही समय- अराघची

ईरानी विदेश मंत्री ने अपने संबोधन के समापन पर कहा कि अमेरिकी सेनाओं को बाहर निकालने का यह सही समय है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों की उपस्थिति ने स्थिरता के दावों के विपरीत केवल असुरक्षा, तनाव में वृद्धि और विदेशी हस्तक्षेप को ही बढ़ावा दिया है.

ईरानी अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस्लामी गणराज्य की सैन्य क्षमताएं विशुद्ध रूप से रक्षात्मक हैं, जिनका लक्ष्य आक्रमण को रोकना और पश्चिम एशियाई देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है. ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए दुश्मनों से जुड़े और उनके साथ सहयोग करने वाले तेल और गैस टैंकरों की निकासी के लिए होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है.

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