सुरभि चंदना संग तेजस्वी प्रकाश ने कर दी ऐसी हरकत, इंटरव्यू के वेन्यू से रोते हुए निकलीं एक्ट्रेस

टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों नई वेब सीरीज को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा उसके प्रमोशनल इवेंट की बातें सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश जल्द ही अपनी नई सीरीज 'साइको सैयां' से ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर डेब्यू करने जा रही हैं. लेकिन सीरीज के लॉन्च से पहले ही एक ऐसा विवाद सामने आ गया, जिसने पूरी टीम को असहज कर दिया. खबरों के मुताबिक, प्रमोशनल इवेंट के दौरान तेजस्वी के बिहेवियर से माहौल बिगड़ गया और उनकी को-स्टार सुरभि चंदना इवेंट से रोते हुए बाहर निकल गई.

सुरभि के साथ तेजस्वी ने नहीं दिया इंटरव्यू

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इवेंट के लिए तेजस्वी, सुरभि और अनुद सिंह ढाका को सुबह बुलाया गया था. सुरभि और अनुद समय पर पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी के देर से आने की खबर मिली. बताया गया कि उनके आउटफिट से जुड़ी कुछ दिक्कतें थी, जिसके कारण उन्हें देरी हो रही थी. करीब डेढ़ घंटे बाद भी जब वह नहीं पहुंची, तो टीम और मीडिया के बीच हलचल शुरू हो गई. इसी दौरान यह भी खबर आई कि तेजस्वी सुरभि के साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहती. फिर एक पत्रकार ने कहा कि इंटरव्यू शुरू नहीं होगा, जब तक सुरभि वहां से चली नहीं जाती. बाद में सुरभि से अलग इंटरव्यू लिया गया और तेजस्वी ने अकेले बातचीत की. कहा जा रहा है कि सुरभि एक इंटरव्यू के बाद ही इवेंट छोड़कर चली गई और उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे.

अनुद सिंह ढाका भी हुए परेशान

सिर्फ सुरभि ही नहीं, बल्कि अनुद सिंह ढाका भी इससे असहज दिखे. वह समय से पहुंच गए थे और लंबा इंतजार करना पड़ा. बाद में जब लगातार इंटरव्यू चलने लगे और लंच ब्रेक भी रद्द कर दिया गया, तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की. बता दें कि 'साइको सैयां' तेजस्वी का पहला बड़ा ओटीटी प्रोजेक्ट है, जिसमें उनके साथ सुरभि चंदना, अनुद सिंह ढाका और रवि किशन भी नजर आएंगे. इससे पहले तेजस्वी टीवी शो नागिन 6 से काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं. अब देखना यह है कि इस विवाद से सीरीज की रिलीज पर कितना असर पड़ता है.