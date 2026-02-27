फिल्म ‘विद लव’ की कहानी
फिल्म ‘विद लव’ एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी है, जो सत्या (अबिशन जीविंथ) और मोनिशा (अनस्वरा राजन) की कहानी पर आधारित है. कहानी शुरू होती है जब दोनों एक ब्लाइंड डेट पर मिलते हैं. अपने-अपने पुराने स्कूल क्रश को खोजने और अपनी भावनाओं का इज़हार करने की इस ट्रिप के दौरान, सत्या और मोनिशा के बीच प्यार पनपने लगता है. फिल्म में नॉस्टैल्जिया, ह्यूमर और रोमांस का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, जो दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखता है.
With Love OTT Release: रोमांटिक फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट आई सामने, जानें कब और कहां देखें
With Love OTT Release: अबिशन जीविंथ और अनस्वरा राजन स्टारर फिल्म ‘विद लव’ थिएटर रिलीज के बाद अब डिजिटल रिलीज के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं माधन के निर्देशन में बनी फिल्म को कब और कहां देख पाएंगे.
