फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई ये दमदार फिल्में-सीरीज

इस शुक्रवार की ओटीटी रिलीज की लिस्ट में अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ड्रॉप्स की एक नई लाइनअप है. इनमें कोंकणा सेन शर्मा की साइकोलॉजिकल ड्रामा 'एक्यूज्ड' से लेकर तमिल क्राइम थ्रिलर 'थडायम' और दिल को छू लेने वाली मराठी फिल्म 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' तक शामिल है. यानी शुक्रवार को हर जॉनर के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ है जरूर है तो अगर आप अपने वीकेंड को धमाकेदार बनाना चाहते हैं तो फ्राइडे को रिलीज हुई इन फिल्मों-सीरीज को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन सी फिल्म या सीरीज किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.

एक्यूज्ड

अनुभूति कश्यप की साइकोलॉजिकल थ्रिलर में कोंकणा सेन शर्मा हैं, जिन्होंने एक्यूज्ड में एक जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट का रोल निभाया है, उनकी जिंदगी में तब बड़ा तूफान आ जाता है जब वह गंभीर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोपों में उलझ जाती हैं. इस ड्रामा में प्रतिभा रांटा भी शर्मा की पार्टनर हैं, जो शक और दबाव से जूझ रही हैं. ये शुक्रवार, 27 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

सीक्रेट स्टोरीज

‘सीक्रेट स्टोरीज: रोज़लिन’ एक मलयालम साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सीरीज़ है जो रोज़लिन नाम की एक 17 साल की लड़की के बारे में है, जिसे हरी आंखों वाले एक रहस्यमयी आदमी के बुरे सपने आते हैं. जब उसके घर में वैसा ही कोई आता है, तो उसकी दुनिया सपने और असलियत के बीच धुंधली होने लगती है. इस मिस्ट्री सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट और हॉरर सस्पेंस का कॉकटेल मिलेगा. इसकी स्ट्रीमिंग ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शुक्रवार, 27 फरवरी से शुरू हो गई है.

अबार प्रोलॉय 2

इस पॉपुलर बंगाली क्राइम थ्रिलर ‘अबार प्रोलॉय’ का दूसरा सीज़न और ज़्यादा एक्शन और ड्रामा के साथ वापस आ गया है. स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर अनिमेष दत्ता एक बड़ी चोरी के पीछे के खतरनाक ग्रुप का सामना करते हैं. तेज़ रफ़्तार कहानी और स्मार्ट पुलिस के काम के साथ, यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन पसंद हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.

थडयम

तमिलनाडु के गांव में सेट, यह ज़बरदस्त थ्रिलर SI अथियामान (समुथिरकानी का रोल) के आस-पास के गांवों में हो रहे मर्डर पर बेस्ड है. IMDb के मुताबिक, “1999 में, आधी रात को हुए कई बेरहम मर्डर से तमिलनाडु के बॉर्डर वाले गांव डर जाते हैं, लेकिन जब एक तेज़-तर्रार नया ऑफिसर आता है, तो उसे एक डरावना पैटर्न पता चलता है”, यह कहानी का मेन प्लॉट है, ये शो मिस्ट्री, एक्शन, सस्पेंस और इमोशन से भरा है, जो इसे टेंशन भरा लेकिन दिलचस्प बनाता है. इसकी स्ट्रीमिंग शुक्रवार, 27 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुरू हो गई है.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम

यह एक मराठी भाषा का ड्रामा है, जिसे हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है, इसमें प्रिंसिपल दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) की कहानी है, जो एक मराठी-मीडियम स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए पुराने स्टूडेंट्स के साथ फिर से मिलते हैं, इसमें रीजनल भाषा की पढ़ाई और कॉर्पोरेट इंग्लिश-मीडियम स्कूलों के बढ़ने के बीच के झगड़े को दिखाया गया है. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुक्रवार 27 फरवरी से स्ट्रीमिंग शुरू कर चुकी है.

मोनार्क: लिगेसी ऑफ़ मॉन्स्टर्स सीज़न 2

10-एपिसोड की यह सीरीज़ स्कल आइलैंड पर फोकस करती है, जिसमें कर्ट और वायट रसेल की ली शॉ के रूप में वापसी के साथ सीज़न 1 के क्लिफहैंगर को दिखाया गया है. लॉरेंस ट्रिलिंग द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज़ में एना सवाई, कर्ट रसेल, वायट रसेल, कीर्सी क्लेमन्स, रेन वाटाबे और मारी यामामोटो भी हैं. इसे शुक्रवार से एप्पल टीवी पर देख सकते हैं.