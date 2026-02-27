फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई ये दमदार फिल्में-सीरीज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

Friday OTT Release 27th February: फ्राइडे, 27 फरवरी को ओटीटी पर एक बार फिर नई फिल्मों और सीरीज की बाढ़ आ गई है. इनहें आप वॉचलिस्ट में शामिल कर अपने वीकेंड को मजेदार बना सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

इस शुक्रवार की ओटीटी रिलीज की लिस्ट में अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ड्रॉप्स की एक नई लाइनअप है. इनमें कोंकणा सेन शर्मा की साइकोलॉजिकल ड्रामा 'एक्यूज्ड' से लेकर तमिल क्राइम थ्रिलर 'थडायम' और दिल को छू लेने वाली मराठी फिल्म 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' तक शामिल है. यानी शुक्रवार को हर जॉनर के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ है जरूर है तो अगर आप अपने वीकेंड को धमाकेदार बनाना चाहते हैं तो फ्राइडे को रिलीज हुई इन फिल्मों-सीरीज को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन सी फिल्म या सीरीज किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.

एक्यूज्ड
अनुभूति कश्यप की साइकोलॉजिकल थ्रिलर में कोंकणा सेन शर्मा हैं, जिन्होंने एक्यूज्ड में एक जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट का रोल निभाया है,  उनकी जिंदगी में तब बड़ा तूफान आ जाता है जब वह गंभीर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोपों में उलझ जाती हैं. इस ड्रामा में प्रतिभा रांटा भी शर्मा की पार्टनर हैं, जो शक और दबाव से जूझ रही हैं. ये शुक्रवार, 27 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

सीक्रेट स्टोरीज
‘सीक्रेट स्टोरीज: रोज़लिन’ एक मलयालम साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सीरीज़ है जो रोज़लिन नाम की एक 17 साल की लड़की के बारे में है, जिसे हरी आंखों वाले एक रहस्यमयी आदमी के बुरे सपने आते हैं.  जब उसके घर में वैसा ही कोई आता है, तो उसकी दुनिया सपने और असलियत के बीच धुंधली होने लगती है. इस मिस्ट्री सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट और हॉरर सस्पेंस का कॉकटेल मिलेगा. इसकी स्ट्रीमिंग ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शुक्रवार, 27 फरवरी से शुरू हो गई है.

अबार प्रोलॉय 2
इस पॉपुलर बंगाली क्राइम थ्रिलर ‘अबार प्रोलॉय’ का दूसरा सीज़न और ज़्यादा एक्शन और ड्रामा के साथ वापस आ गया है. स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर अनिमेष दत्ता एक बड़ी चोरी के पीछे के खतरनाक ग्रुप का सामना करते हैं. तेज़ रफ़्तार कहानी और स्मार्ट पुलिस के काम के साथ, यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन पसंद हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.

थडयम
तमिलनाडु के गांव में सेट, यह ज़बरदस्त थ्रिलर SI अथियामान (समुथिरकानी का रोल) के आस-पास के गांवों में हो रहे मर्डर पर बेस्ड है. IMDb के मुताबिक, “1999 में, आधी रात को हुए कई बेरहम मर्डर से तमिलनाडु के बॉर्डर वाले गांव डर जाते हैं, लेकिन जब एक तेज़-तर्रार नया ऑफिसर आता है, तो उसे एक डरावना पैटर्न पता चलता है”, यह कहानी का मेन प्लॉट है, ये शो मिस्ट्री, एक्शन, सस्पेंस और इमोशन से भरा है, जो इसे टेंशन भरा लेकिन दिलचस्प बनाता है. इसकी स्ट्रीमिंग शुक्रवार, 27 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुरू हो गई है.

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम
यह एक मराठी भाषा का ड्रामा है, जिसे हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है, इसमें प्रिंसिपल दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) की कहानी है, जो एक मराठी-मीडियम स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए पुराने स्टूडेंट्स के साथ फिर से मिलते हैं, इसमें रीजनल भाषा की पढ़ाई और कॉर्पोरेट इंग्लिश-मीडियम स्कूलों के बढ़ने के बीच के झगड़े को दिखाया गया है. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुक्रवार 27 फरवरी से स्ट्रीमिंग शुरू कर चुकी है.

मोनार्क: लिगेसी ऑफ़ मॉन्स्टर्स सीज़न 2
10-एपिसोड की यह सीरीज़ स्कल आइलैंड पर फोकस करती है, जिसमें कर्ट और वायट रसेल की ली शॉ के रूप में वापसी के साथ सीज़न 1 के क्लिफहैंगर को दिखाया गया है. लॉरेंस ट्रिलिंग द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज़ में एना सवाई, कर्ट रसेल, वायट रसेल, कीर्सी क्लेमन्स, रेन वाटाबे और मारी यामामोटो भी हैं. इसे शुक्रवार से एप्पल टीवी पर देख सकते हैं.

 

Published at : 27 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Accused Friday OTT Release Thadayam Monarch Legacy Of Monster Season 2 Secret Stories Roslin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुई ये दमदार फिल्में-सीरीज
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देख सकते हैं ये वॉर ड्रामा
ओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देखें ये फिल्म
ओटीटी
'बलम सुबेदार' गाने में छाया अनिल कपूर का स्वैग, खुशबू सुंदर संग दिखी शानदार केमेस्ट्री
'बलम सुबेदार' गाने में छाया अनिल कपूर का स्वैग, खुशबू सुंदर संग दिखी शानदार केमेस्ट्री
ओटीटी
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, बीवी से पैसे लेकर करते हैं गुजारा, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
Advertisement

वीडियोज

दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज। ABP News
Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ?
Atideb Sarkar Speech : Europe से भारत के रिश्ते कितने फायदेमंद होंगे साबित ? । Ideas Of India 2026
Atideb Sarkar Speech : बोले ABP Network के चीफ एडिटर 'भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget