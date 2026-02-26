ओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देखें ये फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देख सकते हैं ये वॉर ड्रामा

ओटीटी पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जानें कहां फ्री में देख सकते हैं ये वॉर ड्रामा

IKKIS OTT Release: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस ने अब ओटीटी पर दस्तक दे दी है. ऐसे में जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखी है. वो अब घर बैठे इस फिल्म का लुफ्त उठा पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया के सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज 'इक्कीस' के एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर की अनाउंसमेंट कर दी है. यह एक दमदार बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की असाधारण सच्ची कहानी से प्रेरित है.

नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अगस्त्य नंदा ने युवा अरुण खेत्रपाल PVC का लीड रोल निभाया है. उनके साथ फिल्म में कई बेहतरीन कलाकार हैं, जिनमें दिवंगत धर्मेंद्र अपनी आखिरी ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस में ब्रिगेडियर खेत्रपाल के टचिंग रोल में नजर आएंगे, साथ ही जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया और राहुल देव भी अहम भूमिकाओं में हैं.

इक्कीस हुई 200 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम

दिनेश विजन द्वारा प्रोड्यूस और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बिन्नी पड्डा द्वारा को-प्रोड्यूस की गई 'इक्कीस' अब भारत और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम के लिए उपलब्ध है.

'इक्कीस' की कहानी अरुण खेत्रपाल (PVC) के उस छोटे लेकिन असाधारण जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने बसंतर की लड़ाई में अपनी निडर लीडरशिप के लिए महज 21 साल की उम्र में मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान हासिल किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

बहुत ही सोच-समझकर और भावनाओं के साथ बनाई गई यह फिल्म दर्शकों को युद्ध के मैदान और उसके बाद के हालातों के बीच ले जाती है, जहाँ एक पिता अपने बेटे के आखिरी दिनों की यादों को समेटने की कोशिश करता है और उस खामोशी में सुकून की तलाश करता है.

भले ही ये युद्ध पर आधारित फिल्म है, लेकिन 'इक्कीस' सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है. ये बहादुरी, इंसानियत, युद्ध की व्यर्थता और बंटवारे के जख्मों जैसे गहरे विषयों को भी टटोलती है. यह एक ऐसी भावुक कहानी है जो न केवल वीरता को सलाम करती है, बल्कि उस कीमत पर भी बात करती है जो एक पूरी पीढ़ी को चुकानी पड़ती है.

Published at : 26 Feb 2026 12:02 PM (IST)
Embed widget