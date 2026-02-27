हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का असली नाम नहीं जानते होंगे आप, शादी के बाद रियल नेम हुआ वायरल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का असली नाम नहीं जानते होंगे आप, शादी के बाद रियल नेम हुआ वायरल

Rashmika Vijay Real Name: शादी के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सुर्खियां बटोर रहे है. इसी बीच इंटरनेट पर उनके नाम को लेकर चर्चाएं बढ़ती जा रही है. तो आइए जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Feb 2026 04:13 PM (IST)
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध चुके हैं. 26 फरवरी 2026 को दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए. शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प बात चर्चा में आई कि उनका असली नाम क्या है? फैंस उन्हें जिन नामों से जानते हैं, वे उनके पूरे नाम नहीं हैं. शादी की खुशियों के साथ-साथ फैंस के बीच अब उनके असली नाम को लेकर भी जिज्ञासा बढ़ गई है.

दो परंपराओं से हुई शादी 

दोनों की शादी दो अलग-अलग परंपराओं से हुई. सुबह करीब 10 बजे तेलुगु रीति-रिवाजों से और शाम करीब 5 बजे कोडवा परंपरा के अनुसार दोनों ने रस्में निभाई गई. तस्वीरें सामने आते ही फैंस की नजर रश्मिका और विजय के पूरे नाम पर टिकी हुई है. बता दें, रश्मिका का असली नाम 'मुंडाचदिरा रश्मिका मंदाना' है। 'मुंडाचदिरा' उनका सरनेम है, जो उन्हें परिवार से मिला है. कुछ साल पहले जब उन्होंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की थी, तब उनके इस सरनेम को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी. कई लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वे सिर्फ 'रश्मिका मंदाना' नाम से ही जानी जाती थी. वहीं विजय देवरकोंडा का नाम 'देवरकोंडा विजय साईं' है. 'देवरकोंडा' उनका सरनेम है, लेकिन फिल्मी दुनिया में वे सिर्फ विजय देवरकोंडा नाम से मशहूर हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका अपने नाम में जोड़ेंगी 'देवरकोंडा'?

इसके अलावा शादी के बाद फैंस यह भी सोच रहे है कि क्या रश्मिका अपने नाम के साथ 'देवरकोंडा' जोड़ेंगी या फिर पहले जैसा नाम ही रखेंगी? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं. रश्मिका और विजय की पहली मुलाकात 2017 में फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी. यहीं से दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. करीब आठ साल के बाद अब दोनों ने शादी का फैसला लिया और अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. शादी के बाद जहां उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, वहीं उनके असली नाम की चर्चा ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. 

Published at : 27 Feb 2026 04:13 PM (IST)
Embed widget