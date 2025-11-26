टी-सीरीज की 14 साल पहले रिलीज हुई 'श्री हनुमान चालीसा' ने वो कर दिखाया है, जो आज तक बॉलीवुड, पंजाबी से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक नहीं कर पाई. हनुमान चालीसा को यूट्यूबर पर 5 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं. भारत में कई दिग्गज यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोज यूट्यूब पर खूब देखे जाते हैं, लेकिन किसी भी यूट्यूबर का कोई भी वीडियो ये उपलब्धि अपने नाम नहीं कर पाया है.

टी-सीरीज ने 10 मई 2011 को 'श्री हनुमान चालीसा' को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था. अब 14 साल बाद इसने यूट्यूब पर 5 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. 'श्री हनुमान चालीसा' भारत का पहला और इकलौता ऐसा वीडियो है जिसे यूट्यूब पर इतने व्यूज मिले हैं. इस आर्टिकल के लिखे जाने तक इसे 5,008,506,730 व्यूज मिल चुके हैं.

With your unwavering love, devotion, strength, and surrender, #HanumanChalisa becomes India’s only video to cross 5 billion views—an eternal reminder that faith always finds its way, in a noisy world #ShreeHanumanChalisa🙏🏻✨https://t.co/Iho95RlUM2#tseries @TSeries… pic.twitter.com/FvsqXJhJYJ — T-Series (@TSeries) November 25, 2025

टी-सीरीज ने जाहिर की खुशी

'श्री हनुमान चालीसा' को यूट्यूब पर 20 मिलियन लाइक्स भी मिले हैं. इस वीडियो में गुलशन कुमार नजर आ रहे हैं. इस भक्ति गीत को हरिहरन गाया है और इसका म्यूजिक ललित सेन ने कंपोज किया है. टी-सीरीज ने 5 बिलियन व्यूज मिलने की खुशखबरी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की है और सभी का आभार जताया है. टी-सीरीज ने एक्स पर लिखा- 'आपके अटूट प्रेम, भक्ति, शक्ति और समर्पण के साथ, हनुमान चालीसा भारत का इकलौता वीडियो बन गया है जिसे 5 बिलियन व्यूज मिले हैं- ये एक रिमाइंडर है कि विश्वास हमेशा इस शोरगुल भरी दुनिया में अपना रास्ता खोज लेता है.'

यूट्यूब पर सबसे देखे गए ये वीडियोज

हनुमान चालीसा के बाद यूट्यूब पर भारत के कुछ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज की लिस्ट में कई गाने शामिल हैं. पंजाबी ट्रैक 'लहंगा' है 1.8 बिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. इसके बाद '52 गज का दामन', 'वास्ते', 'लुट गए', 'लौंग लाची' और 'राउडी बेबी' भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. हालांकि इनमें से किसी ने अभी तक 2 बिलियन का आंकड़ा भी नहीं हुआ है.