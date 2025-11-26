म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर 2025 को शादी करने वाले थे. लेकिन शादी से एक दिन पहने स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और शादी टालनी पड़ी. इसके बाद पलाश की मैरी डी'कोस्टा नाम की एक लड़की के साथ फ्लर्टी चैट्स के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए. पहले बताया जा रहा था कि ये लड़की एक कोरियोग्राफर है जिसके साथ पलाश का अफेयर चल रहा था. हालांकि अब मैरी डी'कोस्टा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

मैरी डी'कोस्टा का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है. इसमें वो बता रही हैं कि ना तो वो कोरियोग्राफर हैं और ना ही उनका पलाश से कोई रिश्ता था. उन्होंने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स खुद लीक किए थे लेकिन अब उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है. मैरी डी'कोस्टा ने ये भी बताया कि कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा है.

'मैं न तो कोरियोग्राफ़र हूं, न ही...'

मैरी डी'कोस्टा के वायरल पोस्ट में लिखा है- 'मैं वही शख्स हूं जिसने चैट पोस्ट की थीं. मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान सामने आए. ये चैट मई-जुलाई 2025 के बीच की थीं और सिर्फ एक महीने तक चलीं. मैं उनसे कभी नहीं मिली, न ही उनके साथ कभी कोई रिश्ता था. मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए हाइलाइट किया क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं स्मृति मंधाना की बहुत इज्जत करती हूं और मुझे लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए. मैं न तो कोरियोग्राफ़र हूं, न ही वो इंसान जिसके साथ उसने धोखा किया.'

मैरी डी'कोस्टा ने प्राइवेट किया इंस्टाग्राम अकाउंट

महिला ने आगे लिखा- 'मुझे इस तरह के विरोध की उम्मीद नहीं थी और मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा. चैट से साफ जाहिर है कि मेरी कोई गलती नहीं थी. मैं ही थी जिसने उन्हें नजरअंदाज किया था. प्लीज मुझे निशाना न बनाएं. मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था. मुझे लगा कि लोग समझ जाएंगे क्योंकि चैट में आप साफ देख सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी और मैं ही थी जिसने उसे घोस्ट किया था और मैं कभी किसी औरत के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, चाहे वो मशहूर हो या नहीं.'

'मुझे निशाना न बनाएं क्योंकि मैं...'

मैरी डी'कोस्टा आखिर में कहा- 'मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे निशाना न बनाएं क्योंकि मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि मुझे इससे गुजरना पड़ेगा. धन्यवाद.'