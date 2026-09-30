इस हफ़्ते साउथ इंडियन सिनेमा से ओटीटी पर दर्शकों के लिए कई एक्साइटिंग फिल्में और शोज रिलीज हो रहे हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगे. यानी वीकेंड वॉचलिस्ट के लिए आपके पास साउथ फिल्मों और सीरीज के कई ऑप्शन होंगे. तो चलिए इस वीक रिलीज हो रही साउथ की सभी फिल्मों और सीरीज की लिस्ट यहां जान लेते हैं.

बेथलहम कुडुम्बा यूनिट

गिरीश एडी निर्देशित बेथलहम कुडुम्बा यूनिट मलयालम की एक रोमांटिक कॉमेजडी ड्रामा है. इसमें निविन पॉली, ममिता बैजू, संगीत प्रताप, रोशन शनावास, श्याम मोहन, सुरेश कृष्णा, विनय फोर्ट, श्रींदा और मीनाक्षी रवींद्रन ने अहम रोल प्ले किया है. इसे 2 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.





लीस्ट एलिजिबल बैचलर

'लीस्ट एलिजिबल बैचलर' एक ऐसे मिडिल-क्लास युवा की कहानी है जिस पर शादी करने के लिए परिवार और समाज का बहुत दबाव है. तेलुगु भाषा की इस कॉमेडी ड्रामा सीरीज को बाबू देगला ने निर्देशित किया है और इसमें हर्षा चेमुडु, हाइपर आदि, ऐश्वर्या होलाककल और जीवन कुमार ने अहम रोल प्ले किया है. ये 30 सितंबर, 2026 से ईटीवी विन पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.

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रोमांचकम

'रोमांचकम' कहानी है अन्वेश की, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स साबित करने के लिए एक डेटिंग ऐप लॉन्च करता है. वेणु गोपाल रेड्डी निर्देशित इस तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी में सुमंत प्रभास, अनंतिका सानिलकुमार और उपेंद्र लिमये अहम रोल में है. ये 1 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

जगद्धात्री

'जगद्धात्री' एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर की कहानी है, जो दोहरी ज़िंदगी जीती है, घर पर एक शर्मीली और शांत बेटी की, और बाहर एक बहादुर और एक्शन लेने वाली ऑफिसर की. मोक्षिता पाई, और विजय ललिता सूर्या स्टारर और महेश सारंग निर्देशित ये कन्नड़ एक्शन थ्रिलर सीरीज जी 5 पर 28 सितंबर से स्ट्रीम हो चुकी है.

#लव

डेटिंग ऐप्स की दुनिया पर आधारित, #लव की कहानी तारा और मैथ्यू के इर्द-गिर्द घूमती है. ये दोनों 'FOUND' और 'Find My Bae' नाम के डेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के राइवल फाउंडर हैं. इस तमिल भाषा की रोमांटिक कॉमेडी वेब सीरीज का निर्देशित बालाजी मोहन ने किया है और इसमें अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने लीड रोल प्ले किया है. इसे 2 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





सरदार 2

'सरदार 2' में अनुभवी अधिकारी चंद्र बोस और उनके बेटे विजय प्रकाश की कहानी है, जो 'डोकू' नाम के खतरनाक बायोकेमिकल हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे एक इंटरनेशनल भाड़े के सैनिकों के ग्रुप को रोकने की होड़ में लगे हैं. इस तमिल एक्शन थ्रिलर का निर्देशन पीएस मित्रन ने किया है. इसमें कार्थी, एसजे सूर्या, मालविका मोहनन, आशिका रंगनाथ, रजिषा विजयन और मुनीशकांत अहम रोल में है. ये 1 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.



