विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि, फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है. फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. चलिए जानते हैं कि आप इसे कब और कहां देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई 'रणबाली'

'रणबाली' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, वो अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म को घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म 13 नवंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है.

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'रणबाली' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रणबाली' की कमाई की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 80.83 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसमें भारत से 68.48 करोड़ रुपये और विदेशों से 12.35 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.

'रणबाली' के बारे में जानिए

'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. इसे माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि टी-सीरीज फिल्म्स ने इसे पेश किया है. फिल्म में विजय देवरकोंडा रणबाली के किरदार में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार साथ में किसी फिल्म में नजर आए हैं. वहीं, अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई दिए हैं.

क्या है 'रणबाली' की कहानी?

फिल्म की कहानी 19वीं सदी के दक्षिण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े अकाल और उससे हुई मौतों को दिखाया गया है. कहानी रणबाली के संघर्ष पर केंद्रित है, जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शादी के बाद दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आए हैं.