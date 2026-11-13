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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRanabaali OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई विजय-रश्मिका की फिल्म 'रणबाली', जानें- कहां देखें

Ranabaali OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई विजय-रश्मिका की फिल्म 'रणबाली', जानें- कहां देखें

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' ने अब ओटीटी पर दस्तक दे दी है. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब आप इसे घर बैठे देख सकते हैं. चलिए जानते हैं कि फिल्म कब और कहां स्ट्रीम हो रही है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड एक्शन फिल्म 'रणबाली' 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि, फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है. फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो गई है. चलिए जानते हैं कि आप इसे कब और कहां देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई 'रणबाली'

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'रणबाली' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे, वो अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म को घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म 13 नवंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है. ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में उपलब्ध है.

 
 
 
 
 
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'रणबाली' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रणबाली' की कमाई की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 80.83 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. इसमें भारत से 68.48 करोड़ रुपये और विदेशों से 12.35 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.

'रणबाली' के बारे में जानिए

'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. इसे माइथ्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है, जबकि टी-सीरीज फिल्म्स ने इसे पेश किया है. फिल्म में विजय देवरकोंडा रणबाली के किरदार में हैं, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं. शादी के बाद दोनों पहली बार साथ में किसी फिल्म में नजर आए हैं. वहीं, अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में दिखाई दिए हैं.

क्या है 'रणबाली' की कहानी?

फिल्म की कहानी 19वीं सदी के दक्षिण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े अकाल और उससे हुई मौतों को दिखाया गया है. कहानी रणबाली के संघर्ष पर केंद्रित है, जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शादी के बाद दोनों पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आए हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 13 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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