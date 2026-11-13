करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही और फ्लॉप साबित हुई. हालांकि, अगर आप इसे ओटीटी पर देखना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि ये फिल्म कब और कहां स्ट्रीम हो रही है.

ओटीटी पर कहां देखें 'दायरा'?

'दायरा' देखने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अब ये फिल्म ओटीटी पर उपलब्ध है. करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 13 नवंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. ऐसे में दर्शक इसे घर बैठे देख सकते हैं. फिल्म की स्ट्रीमिंग का ऐलान करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'सच. सज़ा. सिस्टम, न्याय का असल मतलब क्या है?'

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'दायरा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दायरा' से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' ने दुनियाभर में 10.67 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसमें भारत से 8.47 करोड़ रुपये और विदेशों से 2.20 करोड़ रुपये मिले हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते में 6.30 करोड़ रुपये कमाए थे.

'दायरा' के बारे में जानिए

बता दें कि 'दायरा' को मेघना गुलज़ार ने डायरेक्ट किया है और इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर खान लीड रोल में हैं. ये फिल्म 2019 के हैदराबाद केस पर आधारित है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. फिल्म में करीना और पृथ्वीराज के अलावा कंवलजीत सिंह, अचिंत कौर, अनुजा साठे, सीमा आज़मी, बिस्वपति सरकार और जितेंद्र जोशी भी हैं.

क्या है 'दायरा' की कहानी?

ये फिल्म एक अनसुलझी जांच से जुड़े दो पुलिस अधिकारियों की कहानी है. डीसीपी रमन कुमार (पृथ्वीराज सुकुमारन) को तब एक नेशनल हीरो माना जाता है, जब उनकी टीम चार रेप आरोपियों को मार गिराती है. लेकिन जल्द ही, उन्हें डीसीपी अजूनी कोहली (करीना कपूर खान) की जांच का सामना करना पड़ता है. अजूनी एक इंटरनल विजिलेंस अधिकारी हैं, जिन्हें ये पता लगाने का काम सौंपा गया है कि क्या वो एनकाउंटर असली था या पहले से तय था.