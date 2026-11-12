बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​हाल ही में अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में पहुंचे थे. इस एपिसोड के दौरान, 'शेरशाह' एक्टर ने एक दिलचस्प बात बताई. दरअसल उन्होंने बताया कि वे धुंधर डायरेक्टर आदित्य धर संग काम करने वाले थे.

आदित्य धर संग काम करने वाले थे सिद्धार्थ मल्होत्रा

दरअसल बातचीत के दौरान, करण जौहर ने सिद्धार्थ से पूछा, "आदित्य धर, मोहित सूरी, संदीप रेड्डी वांगा, संजय लीला भंसाली ये आजकल के चर्चित डायरेक्टर हैं. क्या इनमें से कोई ऐसा है, जिसके साथ काम करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं?"

इस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने तुरंत जवाब दिया, "वाह, मुझे लगता है कि ये सभी बहुत शानदार हैं, शायद आदित्य, क्योंकि मेरी पहले भी उनसे बातचीत हो चुकी है." तब करण ने याद दिलाते हुए कहा, "काफी समय पहले आप उनके साथ एक फिल्म करने वाले थे." इस पर सिद्धार्थ ने जवाब दिया, "हां, धर्मा (प्रोडक्शन्स) में ही."इस बातचीत ने लोगों के मन में यह जानने की एक्साइटमेंट जगा दी है कि आदित्य धर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​का साथ कैसा हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ही देशभक्ति से जुड़ी कहानियों पर काम कर चुके हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कई देशभक्ति से भरी फिल्में की हैं

बता दें कि पिछले कुछ सालों में, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने 'शेरशाह', 'मिशन मजनू', 'योद्धा' और 'अय्यारी' जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है. इन फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं जो देश के सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान को दर्शाते हैं. 'शेरशाह' में कैप्टन विक्रम बत्रा का उनका किरदार उनके करियर के सबसे बेहतरीन और यादगार अभिनय में से एक माना जाता है. एक राष्ट्रीय नायक की कहानी को पर्दे पर उतारने वाली इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते थे.

आदित्य धर के बारे में

वहीं आदित्य धर ने एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिनकी कहानी कहने की शैली बिल्कुल अलग है. वे अपनी फिल्मों में बड़े स्केल, इमोशनंस और ऐसी कहानियों को पिरोते हैं, जो देश की आत्मा से गहराई से जुड़ी होती हैं. उनकी हालिया फिल्में, 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2', ब्लॉकबस्टर रही थीं

'कॉफी विद करण' के बारे में

'कॉफी विद करण', भारत के सबसे फेमस सेलिब्रिटी चैट शो में से एक है. इसे करण जौहर होस्ट करते हैं. यह पहली बार 2004 में शुरू हुआ था. इस शो में बॉलीवुड सितारे एक कप कॉफी पीते हुए अपने करियर, रिश्तों, दोस्ती और निजी जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं. यह शो अपने 'रैपिड-फायर राउंड' के लिए मशहूर है, जिसमें गेस्ट अन्य मशहूर हस्तियों से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं. 14 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ सीजन 9, इस शो का आखिरी सीजन है, जिसके साथ ही 22 सालों से चल रहा यह शो खत्म हो रहा है. यह 'द पीकॉक हब' के जरिए जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है.