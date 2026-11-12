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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीवीकेंड पर नहीं होंगे बोर, Netflix पर कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस का मिलेगा डोज

वीकेंड पर नहीं होंगे बोर, Netflix पर कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस का मिलेगा डोज

वीकेंड पर घर बैठे मनोरंजन करना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये फिल्में और सीरीज आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर ये कंटेंट आपका वीकेंड मजेदार बना देगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 02:08 PM (IST)
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वीकेंड पर अगर घर बैठे कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो Netflix पर आपके लिए कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. यहां कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस से लेकर कई दूसरे जॉनर की फिल्में, सीरीज और शोज देखने को मिलेंगे.

खास बात ये है कि हर मूड और पसंद के हिसाब से यहां कंटेंट मौजूद है. ऐसे में आप अपनी वॉचलिस्ट में इन फिल्मों और सीरीज को शामिल कर सकते हैं.

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'पापा यार'
जाकिर खान का स्टैंडअप कॉमेडी शो 'पापा यार' उनके और उनके पिता के रिश्ते पर आधारित है. इसमें कॉमेडियन अपने बचपन की यादों, पिता के साथ अपने रिश्ते और परिवार से जुड़े किस्सों को मजेदार अंदाज में सुनाते हैं. हंसी के साथ यह शो कई इमोशनल पल भी देता है.

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'होमोनल'
सुमुखी सुरेश का स्टैंडअप स्पेशल 'होमोनल' महिलाओं की जिंदगी और उनके अनुभवों पर आधारित है. इसमें वो सिंगलहुड, डेटिंग, पैरेंट्स के साथ रिश्ते, शादी और मां बनने जैसे सवालों को मजेदार अंदाज में उठाती हैं.

'गजब रात'
मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गजब रात' एक क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कहानी एक पुलिसवाले के इर्द-गिर्द घूमती है. एक घायल लड़की की मदद करने के बाद वो एक ऐसी साजिश में फंस जाता है, जिसमें कई बड़े राज छिपे हैं. फिल्म में दिव्या दत्ता, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और नुसरत भरूचा भी नजर आ रहे हैं.

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'बत्था'
विजय सेतुपति की तमिल फिल्म 'बत्था' की कहानी 1986 के मद्रास की है. इसमें एक 8 साल का बच्चा गलती से एक खतरनाक गैंगस्टर को स्कूल के टॉयलेट में बंद कर देता है. इसके बाद दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती हो जाती है, जो उनकी जिंदगी बदल देती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

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'धूमकेतु'
अगर आप कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो मलयालम फिल्म 'धूमकेतु' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसकी कहानी कुट्टन नाम के एक शख्स की है, जो अपनी शादी के दिन एक अजीब टाइम लूप में फंस जाता है. उसे बार-बार अपनी मौत का सपना आता है और वो हर बार उसी दिन की घटनाओं को दोबारा जीने लगता है. 

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'किजसादा पैराडाइज'
थाई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'किजसादा पैराडाइज' की कहानी कुछ दोस्तों की है, जो एक पुराने वॉटर पार्क में लुका-छिपी खेलते हैं. इस दौरान उनका एक दोस्त अचानक गायब हो जाता है और बाद में उन्हें एक डरावनी चुनौती का सामना करना पड़ता है. फिल्म में हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का भी है.

'फॉर्मूला 1: ड्राइव टू सर्वाइव'
ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसिंग प्रतियोगिता फॉर्मूला 1 की पर्दे के पीछे की कहानी दिखाती है. इसमें रेसर्स, टीम मैनेजर्स और टीम मालिकों के बीच होने वाला  तनाव और जीत की जंग देखने को मिलती है. सीरीज के अब तक 8 सीजन आ चुके हैं.


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'द हंट फॉर वीरप्पन'
ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज कुख्यात चंदन तस्कर और डकैत वीरप्पन के अपराधों और उसे पकड़ने के लिए चलाए गए लंबे ऑपरेशन की कहानी दिखाती है. इसमें वीरप्पन के बढ़ते अपराध, पुलिस के साथ उसकी दुश्मनी और करीब 20 साल तक चले तलाशी अभियान को विस्तार से दिखाया गया है.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 02:08 PM (IST)
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