एक्टर कुणाल खेमू जल्द ही अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ‘सिंगल पापा’ में नज़र आने वाले हैं. मंगलवार को मेकर्स ने इस सीरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. ट्रेलर में कुणाल का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला है, और फैन्स अब बेसब्री से इसके रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं.
सीरीज ट्रेलर हुआ रिलीज
हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तरक्की. गहलोत परिवार का तमाशा जल्द ही देखने को मिलेगा." 2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में हंसी का डबल डोज और कॉमेडी का तड़का देखने को मिल रहा है. सीरीज 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. इसमें कुणाल के अलावा, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रजा भी अहम किरदार में नजर आएंगी.
हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तरक्की. गहलोत परिवार का तमाशा जल्द ही देखने को मिलेगा." 2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में हंसी का डबल डोज और कॉमेडी का तड़का देखने को मिल रहा है. सीरीज 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. इसमें कुणाल के अलावा, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रजा भी अहम किरदार में नजर आएंगी.
View this post on Instagram