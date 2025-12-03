एक्टर कुणाल खेमू जल्द ही अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ‘सिंगल पापा’ में नज़र आने वाले हैं. मंगलवार को मेकर्स ने इस सीरीज का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. ट्रेलर में कुणाल का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला है, और फैन्स अब बेसब्री से इसके रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं. सीरीज ट्रेलर हुआ रिलीज

हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने मंगलवार को सीरीज का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और ढेर सारी तरक्की. गहलोत परिवार का तमाशा जल्द ही देखने को मिलेगा." 2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में हंसी का डबल डोज और कॉमेडी का तड़का देखने को मिल रहा है. सीरीज 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. इसमें कुणाल के अलावा, प्राजक्ता कोली, मनोज पाहवा और आयशा रजा भी अहम किरदार में नजर आएंगी. View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

ट्रेलर की शुरुआत

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक्टर कुणाल खेमू को एक बच्चा मिलता है, जिसे वे अपने घर लेकर आते हैं. इसके बाद कहानी कोर्टरूम में जाती है, जहां पर उनकी पत्नी उनसे तलाक लेने के लिए कहती है. इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां कुणाल अपने परिवार से कहते हैं कि वे अब उसी बच्चे को गोद लेंगे. इसके बाद उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, जो आदमी अपना काम नहीं कर सकता, वह बच्चा कैसे पालेगा. इसके बाद गहलोत परिवार में हर रोज नई मुसीबतें आती हैं. इसी कॉमेडी के बीच एक सिंगल पिता के संघर्ष और प्यार की मार्मिक कहानी भी चलती है. ट्रेलर में ढेर सारी कॉमेडी, इमोशन और फैमिली ड्रामा दिखाया गया है. धमाकेदार सीरीज का ट्रेलर एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

इस सीरीज को इशिता मोइत्रा और नीरज उधवानी ने मिलकर बनाया और लिखा है. शशांक खेतान इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. निर्देशन नीरज उधवानी और हितेश केवल्या ने किया है. वहीं, इसका निर्माण जगरनॉट प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है. कॉमेडी, पारिवारिक ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण लेकर आने वाली सीरीज 'सिंगल पापा' 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.