इस शुक्रवार को जहां रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है तो वहीं क्रिसमस वीकेंड पर कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी’ के साथ ही अगस्त्य नंदा की ‘इक्कीस’ रिलीज हो रही है. तीनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं इनमें से कौन सी बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर गर्दा उड़ा सकती है और कितना कलेक्शन कर सकती है?

‘तू मेरा मैं तेरी…’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

‘तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी’ मेरी एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने लीड रोल प्ले किया है, महामारी के बाद से इस जॉनर की फिल्मों को शुरुआत में ही संघर्ष करना पड़ा है, और इस जॉनर की कुछ हालिया फ़िल्में (सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, दे दे प्यार दे 2, परम सुंदरी) अच्छे ट्रेलर और संगीत के बावजूद डबल डिजीट में शुरुआत भी नहीं कर पाईं.

ऐसे में पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ‘तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी’ अभी तक ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए उस पर फ़ैसला आना बाकी है. रिलीज़ हुआ एक गाना हिट होता नहीं दिख रहा है. हालांकि इस फ़िल्म को क्रिसमस की छुट्टियों में रिलीज़ होने का फ़ायदा है, लेकिन इसे अवतार 3 से कड़ी टक्कर मिलेगी. ऐसे में ‘तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी’ के 7 से 10 करोड़ की ओपनिंग करने की उम्मीद है.

‘इक्कीस’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

‘इक्कीस’ में अगस्त्य नंदा ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं ये दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इस मूवी के ट्रेलर ने लोगों को दिलों को छुआ था. लेकिन पिछले हफ़्ते आई 120 बहादुर की तरह, उम्मीद है कि यह फ़िल्म अपने जॉनर की अपील के कारण लीमिटेड रहेगी और रिलीज़ के बाद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करेगी. ऐसे में पिकंविला की रिपोर्ट के मुताबिक ‘इक्कीस’ रिलीज के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस पर 2 से 4 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. पिछले महीने दिवंगत हुए महान अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के कारण यह फिल्म इमोशनली भी महत्वपूर्ण है. यह भावना फिल्म की शुरुआत को थोड़ा बढ़ावा दे सकती है.

'धुरंधर' का कैसा रहेगा ओपनिंग डे कलेक्शन?

हालांकि धुरंधर की प्री-सेल्स पहले के अनुमानित 13-17 करोड़ रुपये के आसपास ही है, लेकिन फ़िल्म के रिलीज से पहले क्रिएट हो चुके बज के चलते रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन में इजाफा हो सकता है और ये 14 से 18 करोड़ के कलेक्शन के साथ शुरुआत कर सकती है.