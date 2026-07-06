94 साल के लीजेंड्री डायरेक्टर की 'सिंग गीतम' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानिए कब और कहां देखें

दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव की एक्सपेरिमेंटल ड्रामा फिल्म 'सिंग गीतम' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे लोगो ने खूब पसंद किया. फिल्म में अहिल्या, अयान और शालिनी कोंडेपुडी की अदाकारी की भी जमकर तारीफ हुई. वहीं अब फिल्म ओटीटी रिलीज के लिए भी तैयार है.

ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी 'सिंग गीतम'

अब 'सिंग गीतम' अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. नेटफ्लिक्स ने फिल्म को अपने 'कमिंग सून' सेक्शन में लिस्ट कर दिया है, जिससे ये कंफर्म हो गया है कि ये 9 जुलाई 2026 से स्ट्रीम होगी. फिल्म कई भाषाओं में अवेलेबल हो सकती है.

क्या है फिल्म की कहानी

94 साल के दिग्गज निर्देशक सिंगीतम श्रीनिवास राव के निर्देशन में बनी इस ये फिल्म प्रताप नाम के एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है. इसकी कहानी 'कुबेरपुरम' नाम के एक गांव की है, जहां लालची लोग पैसा कमाने के लिए गांव का पवित्र पेड़ काट देते हैं. इसके बाद, गांव वालों की आवाज छिन जाती है और वे जो भी बोलते हैं, वो सिर्फ गानों के रूप में बाहर आता है.

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फिल्म की कास्ट

नाग अश्विन के प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज और स्वप्ना सिनेमा के बैनर तले बनी इस फिल्म को अपनी अलग कहानी के लिए क्रिटिक्स से खूब सराहना मिली. फिल्म में तुलसी शिवमणि, बनर्जी, शिव नारायण और अगु स्टेनली चिडोजी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.

वहीं, देवी श्री प्रसाद का संगीत फिल्म की अनोखी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इसे भी दर्शकों ने पसंद किया. सिनेमाघरों में क्रिटिक्स की तारीफ बटोरने के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि ओटीटी पर फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

फिल्म का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 0.06 करोड़ की कमाई की. क्रिटिक्स और दर्शकों से तारीफ मिलने के बावजूद, 25वें दिन तक फ़िल्म ने दुनिया भर में 6.05 करोड़ कमाए है.

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फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव के बारे में

सिंगीतम श्रीनिवास राव को एक जाने माने फिल्ममेकर हैं. उन्होंने अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जैसी कई भाषाओं में निर्देशक के तौर पर काम किया है. अपने करियर में उन्हें कई सम्मान मिले हैं.