रियलिटी शो लॉकअप 2 में आए दिन कई बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों 'लॉक अप' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. वहीं हाल ही की एपिसोड में सुनीता आहूजा रोती हुई नजर आईं, इतनी ही नहीं उन्होंने शो छोड़ने की भी बात की.

शो में रो पड़ीं सुनीता आहूजा

शो के सातवें दिन दिए गए खाने को देखकर सुनीता आहूजा भड़क गईं और उसे खाने से इनकार कर दिया. उनके साथ कई और कंटेस्टेंट्स ने भी खाना नहीं खाया. सुनीता का कहना था कि सभी के चुप रहने की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है. गुस्से में सुनीता ने खाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब क्या उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी. उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स से भी उनका साथ देने की अपील की और कहा कि सभी भूखे हैं. इसके साथ ही उन्होंने सूप के स्वाद को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की.

वहीं, अगली सुबह सुनीता आहूजा का गुस्सा और बढ़ गया. उन्होंने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि मैं शांति से रह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ फुटेज के लिए ऐसा किया जाए. मैं आज ही यहां से जाना चाहती हूं, अब मुझसे नहीं होगा.'

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'गोविंदा ने कहा था, मत जाओ'

सुनीता ने इमोशनल होते हुए गोविंदा का जिक्र किया और कहा, 'ची-ची (गोविंदा) मुझे बार-बार मना कर रहे थे कि मत जाओ. जब-जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मुझे पछताना पड़ा. अब मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती.'

ब्रेकफास्ट के लिए कंटेस्टेंट्स को कुछ सवालों के सही जवाब देने का टास्क दिया गया. हालांकि, सुनीता आहूजा ने इसमें हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया और शो छोड़ने की बात कहते हुए वो काफी इमोशनल हो गईं और रो पड़ीं. इस दौरान राम कपूर उन्हें समझाने और शांत कराते नजर आएं.

सुनीता ने ब्रेकफास्ट करने से भी मना कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तभी उन्हें इस शो से बाहर निकाला जाएगा. नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, 'क्या इन्हें लगता है कि हम कचरा हैं?'

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रितेश देशमुख के गले लग कर खूब रोई सुनीता

इसके बाद सुनीता आहूजा ने अपनी बात रितेश देशमुख के सामने रखी और इमोशनल होकर रोते हुए कहा कि वो शो छोड़कर अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं. इस पर रितेश ने उन्हें गले लगाकर भरोसा दिलाया कि वो बाद में इस मुद्दे पर उनसे विस्तार से बात करेंगे. टास्क खत्म होने के बाद सुनीता वापस जेल के अंदर चली गईं.

बता दें मशहूर टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे 'लॉक अप सीजन 2' में शो की पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हो चुकी हैं.