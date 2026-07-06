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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीGatta Kusthi 2 OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'गट्टा कुश्ती 2'? जानें सारी डिटेल्स

Gatta Kusthi 2 OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'गट्टा कुश्ती 2'? जानें सारी डिटेल्स

Gatta Kusthi 2 OTT Release: विष्णु विशाल की फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' थिएटर में रिलीज हो चुकी है. फिल्म की ओटीटी रिलीज की भी काफी चर्चा हो रही है. आइए जानते ये स्पोर्ट्स कॉमेडी कहां रिलीज होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 12:16 PM (IST)
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साउथ एक्टर विष्णु विशाल और एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी की स्पोर्ट्स-कॉमेडी फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' अब अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है. 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और दर्शकों से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है

'गट्टा कुश्ती 2' की ओटीटी रिलीज
'गट्टा कुश्ती 2' के पोस्ट-थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने पहले ही खरीद लिए हैं. सिनेमाघरों में अपना रन पूरा करने के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी. हालांकि, इसकी ऑफिशियस ओटीटी रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है.

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Gatta Kusthi 2 OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'गट्टा कुश्ती 2'? जानें सारी डिटेल्स

फिल्म का कलेक्शन
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमा रही है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'गट्टा कुश्ती 2' ने रिलीज के तीसरे दिन इंडिया में 6.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे दिन के 4.95 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं ओपनिंग डे पर इसका कलेक्शन 2.70 रहा. तीन दिनों में 'गट्टा कुश्ती 2' का इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन 13.85 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 15.93 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

'गट्टा कुश्ती 2' की कहानी
'गट्टा कुश्ती 2' की कहानी की बात करें तो ये पहले पार्ट की घटनाओं को आगे बढ़ाती है. फिल्म में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा और ऐश्वर्या लक्ष्मी कीर्ति के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में वीरा अपनी पत्नी कीर्ति का नेशनल लेवल की पहलवान बनने का सपना पूरा करने में पूरा साथ देता है. कीर्ति जहां एक ओर अपनी रेसलिंग की ट्रेनिंग और सरकारी नौकरी पर ध्यान देती है, वहीं वीरा घर की जिम्मेदारियां संभालता है.

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कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब एक रेसलिंग कोच कीर्ति के सफल करियर के रास्ते में बाधा बन जाता है. इससे दोनों की शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगता है. हालात ऐसे बनते हैं कि कीर्ति की मुश्किलों का जिम्मेदार भी वीरा को ही ठहराया जाता है.  'गट्टा कुश्ती 2' फिल्म गट्टा कुश्ती 2 का सीक्वल है.

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Published at : 06 Jul 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
Gatta Kusthi 2
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