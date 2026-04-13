हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीGlory OTT Release: बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपा खतरनाक मौत का सच, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'ग्लोरी'

Glory OTT Release: बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपा खतरनाक मौत का सच, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'ग्लोरी'

Glory OTT Release: नेटफ्लिक्स की थ्रिलर सीरीज 'ग्लोरी' जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसमें स्पोर्ट्स के साथ थ्रिलर और क्राइम का जबरदस्त तड़का लगने वाला है, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Apr 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक से बढ़कर एक दमदार वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं और अब इसी बीच एक और जबरदस्त थ्रिलर रिलीज होने जा रही है. नेटफ्लिक्स ने अपनी नई हिंदी वेब सीरीज 'ग्लोरी' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फैंस का उत्साह और बढ़ गया है. स्पोर्ट्स और क्राइम के तड़के से बनी ये सीरीज बॉक्सिंग की दुनिया के साथ-साथ इमोशनल ड्रामा भी दिखाने वाली है. 

कब रिलीज होगी सीरीज?

मेकर्स ने कुछ दिनों पहले ही सीरीज का टीजर रिलीज किया है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. टीजर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'त्याग, बलिदान और कष्ट. अब असली जंग शुरू.' इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने इसके रिलीज से भी पर्दा उठा दिया है. आज ही सीरीज के नए पोस्टर रिलीज किए गए है, जिसके साथ लिखा गया कि 'रिंग सिर्फ अंजाम दिखाता है, असली कहानी तो बाहर लिखी जाती है. 1 मई 2026 से नेटफ्लिक्स पर देखिए ग्लोरी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कैसी है ग्लोरी की कहानी?

इस सीरीज की कहानी हरियाणा के बॉक्सिंग सर्किट के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक उभरते हुए बॉक्सर की रहस्यमय मौत हो जाती है. ये खिलाड़ी ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाला था, लेकिन उसकी अचानक हुई मौत के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है. इसके बाद परिवार के अंदर छिपे पुराने झगड़े, गुस्सा और बदले की भावना धीरे-धीरे सामने आने लगती है. कहानी में एक पुराने बॉक्सिंग कोच को अपने बिछड़े हुए बेटों के साथ फिर से जुड़ना पड़ता है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये रिश्तों, विश्वास और बदले की जंग बन जाती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

सीरीज की दमदार स्टारकास्ट 

सीरीज में पुलकित सम्राट, दिव्येंदु शर्मा और सुविंदर विक्की जैसे कलाकार नजर आने वाले है. 'ग्लोरी' को करण अंशुमन और कर्मण्य आहूजा ने मिलकर बनाया है. वहीं इसे निशांत पांडे और आरिफ मीर ने प्रोड्यूस किया है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स की एक हाई-इंटेंसिटी थ्रिलर होगी, जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी. अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं, जिनमें खेल के साथ-साथ सस्पेंस और इमोशन भी हो, तो ये सीरीज आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है. 

और पढ़ें
Published at : 13 Apr 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Netflix OTT Release Glory Web Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Glory OTT Release: बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपा खतरनाक मौत का सच, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'ग्लोरी'
बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपा खतरनाक मौत का सच, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'ग्लोरी'
ओटीटी
'उस्ताद भगत सिंह' इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख सकेंगे Pawan Kalyan की ये फिल्म
'उस्ताद भगत सिंह' इस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख सकेंगे पलव कल्याण की ये फिल्म
ओटीटी
प्राइम वीडियो टॉप 10 ट्रेंडिंग, OTT पर आते ही नंबर-1 बनी 100 करोड़ी फ्लॉप फिल्म, लिस्ट में और क्या?
प्राइम वीडियो टॉप 10 ट्रेंडिंग, ओटीटी पर आते ही नंबर-1 बनी 100 करोड़ी फ्लॉप फिल्म, लिस्ट में और क्या?
ओटीटी
Ustaad Bhagat Singh OTT Release: 'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे पवन कल्याण की ये फिल्म
'उस्ताद भगत सिंह' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
राज्यसभा उपसभापति चुनाव पर सियासी संग्राम, 17 अप्रैल को फैसला, क्या बनेगी सहमति या होगा मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के बीच कैसे भड़की हिंसा? पुलिस कमिश्नर ने किया बड़ा दावा, अब तक हुआ ये एक्शन
नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन के बीच कैसे भड़की हिंसा? पुलिस कमिश्नर ने किया बड़ा दावा, अब तक हुआ ये एक्शन
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
इधर ईरान के होर्मुज की ट्रंप ने की नाकाबंदी, इजरायल की सीजफायर तोड़ने की धमकी, उधर रूस उठाने जा रहा बड़ा कदम
इधर ईरान के होर्मुज की ट्रंप ने की नाकाबंदी, इजरायल की सीजफायर तोड़ने की धमकी, उधर रूस उठाने जा रहा बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
नोएडा में कैसे फैली आग? पुलिस कमिश्नर ने किया ये दावा, अखिलेश यादव बोले- झूठ बोलने में सरकार नंबर 1
इंडिया
Bengal SIR: बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
बंगाल में 34 लाख मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का राहत से इनकार, ममता को लग सकता है झटका
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में खुद बने अपने 'वकील', सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget