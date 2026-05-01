हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

Palak Tiwari Visit Golden Temple: अभिनेत्री पलक तिवारी अपनी वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच वह स्वर्ण मंदिर पहुंची, जहां उन्होने माथा टेककर आशीर्वाद लिया.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 01 May 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेत्री पलक तिवारी इन दिनों आगामी वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. पलक तिवारी ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया. इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की.

पोस्ट की गई तस्वीरों में वे बेहद सादगी में नजर आ रही हैं. उन्होंने नीला और गुलाबी रंग का एक सुंदर पारंपरिक सूट पहना हुआ है. उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ है.


‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

तस्वीरों में उन्हें स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर खड़े और परिसर की सुंदरता को निहारते हुए देखा जा सकता है.

यह भी पढ़े: न्याय हमेशा जीतता है', संजय कपूर की संपत्ति मामले में करिश्मा के बच्चों को मिली राहत, करीना ने शेयर किया पोस्ट

अपनी पोस्ट के जरिए पलक ने बताया कि यह स्वर्ण मंदिर में उनका पहला आगमन है. अभिनेत्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, "स्वर्ण मंदिर में यह मेरा पहली बार जाना था. यह अनुभव सच में वैसा ही था, जैसा मैंने सोचा था. अत्यंत शांतिपूर्ण और जादुई."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

फिल्मों के बाद अब अभिनेत्री पलक तिवारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. इस फिल्म के जरिए जहां, पलक ओटीटी डेब्यू कर रही हैं, तो मशहूर रैपर किंग अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं.


‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

सीरीज में पलक 'सनोबर' नामक किरदार निभा रही हैं, जो इमोशनल, प्यार और आंतरिक संघर्ष से भरा हुआ है. यह सीरीज पंजाब की पृष्ठभूमि में रैप संगीत, क्राइम और प्रतिशोध की कहानी है. सीरीज की कहानी लकी (लक्ष्यवीर) नाम के एक एथलीट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए पंजाब की अंडरग्राउंड रैप दुनिया में प्रवेश करता है. यह सीरीज रैपर्स के बीच के टकराव, प्यार, भाईचारे और बदले की कहानी है.

सीरीज में रैपर किंग के खास गानों और संगीत का अहम रोल है, जो मुंबई में एक लाइव कॉन्सर्ट में रिलीज किया गया था. सीरीज में किंग (एमसी बदनाम), राशि खन्ना, पलक तिवारी (सनोबर), लक्ष्यवीर सिंह सरन (लकी), और शिवंकित परिहार अहम भूमिका में नजर आएंगे.

यह भी पढ़े: कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा या नयनतारा, 'तुम्बाड 2' के लिए किस फीमेल लीड की होगी एंट्री? बढ़ा सस्पेंस

Published at : 01 May 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Palak Tiwari Lukkhe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
‘लुक्खे’ के प्रमोशन के बीच पलक तिवारी पहुंचीं स्वर्ण मंदिर, सीरीज के लिए लिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
वेकेशन मूड में दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, देखें फोटोज
वेकेशन मूड में दिखे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, देखें फोटोज
बॉलीवुड
Movie Release Live: दमदार मूवी है 'राजा शिवाजी', बॉक्स ऑफिस पर कर रही बंपर कमाई, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का बुरा हाल
Live: दमदार मूवी है 'राजा शिवाजी', बॉक्स ऑफिस पर कर रही बंपर कमाई, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का बुरा हाल
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: पहले दिन 'राजा शिवाजी' ने 'प्रैटियट' और 'एक दिन' पर बनाई बढ़त, जानें- 'भूत बंगला' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
पहले दिन 'राजा शिवाजी' ने 'प्रैटियट' और 'एक दिन' पर बनाई बढ़त, जानें- फ्राइडे कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
मध्य प्रदेश
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
विश्व
US IRAN WAR: अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
ओटीटी
Friday OTT Release: 'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड पर घर बैठे करें एंजॉय
'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब PAK-ईरान समेत 4 दावेदार, क्यों नहीं मिलेगा वापस?
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब पाकिस्तान भी दावेदार
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget