Michael OTT Release: 'माइकल' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
Michael OTT Release: माइकल जैक्शन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं.
माइकल जैक्सन की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक 'माइकल' ने सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है और अब हर कोई ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि इसे घर पर कब देख सकेंगे. यह फिल्म 24 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से ये दर्शकों का दिल जी रही है. खासकर दिवंगत पॉप आइकन के फैंस को ये फिल्म बेहद पसंद आ रीह है. सिनेमाघरों में इसका प्रदर्शन अभी भी जारी है, और कई दर्शक अब इसकी ऑनलाइन रिलीज की डिटेल्स जानना चाहते हैं. चलिए यहां बताते हैं कि 'माइकल' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
माइकल की ओटीटी रिलीज़ के बारे में जानकारी
फिलहाल, ओटीटी रिलीज़ की तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है. हालांकि,इंडस्ट्री जगत के ट्रेंड और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्में आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के 45 से 65 दिनों के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं.इस समय सीमा के मुताबिक, माइकल के जून 2026 के मिड तक अमेज़न प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी और फैंडांगो एट होम जैसे प्लेटफॉर्म पर रेंट पर या खरीदने के लिए अवेलेबल होने की उम्मीद है.
माइकल फिल्म का डिस्ट्रिब्यूशन लायंसगेट द्वारा किया जा रहा है, जिसका अमेज़न के साथ कई सालों का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है मौजूदा अनुमानों के अनुसार, फिल्म के लिएफेजवाइज रिलीज़ मॉडल को फॉलो किया जाएगा. रिपोर्टों के मुताबिक, ये फिल्म पहले स्टारज़ पर प्रीमियर हो सकती है और फिर प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो सकती है, यह सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लगभग चार से पांच महीने बाद, अगस्त और सितंबर 2026 के बीच स्ट्रीमिंग कर सकती है, हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशयल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
ये भी पढ़ें:-EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
माइकल ने की थी रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस ओपनिंग
फिल्म ने वर्ल्डवाइड शानदार शुरुआत की थी. बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार, माइकल ने अपने ओपनिंग वीकेंड में अमेरिका में लगभग 97 मिलियन डॉलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 217 मिलियन डॉलर कमाए. इससे फिल्म का ग्लोबल कुल कलेक्शन 314 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इसे किसी भी बायोपिक के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बनाता है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि माइकल जैक्सन की लाइफ और म्यूजिक में लोगों का इंटरेस्ट उनकी मौत के सालों बाद भी कम नहीं हुआ है. एंटोइन फुक्वा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका में हैं. उनकी कास्टिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी. दरअसल दिवंगत पॉप आइकन के साथ उनका रियल लाइफ कनेक्शन है और पर्दे पर वे बिल्कुल माइकल जैक्सन ही लगे हैं.
ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 1: 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे पर हिला डाला बॉक्स ऑफिस, तगड़ी की कमाई, तोड़ा इस फिल्म का रिकॉर्ड
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL