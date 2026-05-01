ओटीटी पर उपलब्ध है 97 मिनट की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएगी सांस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी1 घंटे 37 मिनट की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएगी सांस, OTT पर 82 देशों में कर रही ट्रेंड

1 घंटे 37 मिनट की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएगी सांस, OTT पर 82 देशों में कर रही ट्रेंड

Netflix Top Trending Film: ओटीटी पर एक ऐसी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई, जो पिछले एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से ट्रेंड कर रहा है. ये 82 देशों में ट्रेंड कर रही है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 01 May 2026 11:20 PM (IST)
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Netflix Top Trending Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई तो हफ्ते और महीने तक ट्रेंड करती हैं. वहीं, कुछ आते ही गायब हो जाती हैं. ऐसे में आज आपको नेटफ्लिक्स पर आई एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें इंसानियत और हैवानियत की सीमा पार हो जाती है. इसका क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपके दिल की धड़कन तो बढ़ती ही है साथ ही सांसे भी हलक में आ जाती हैं. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

क्या है फिल्म का नाम?
दरअसल, जिस सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि 'अपैक्स' है. ये एक हॉलीवुड मूवी है लेकिन आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी देख सकते हैं. ये एक सॉलिड साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसका एक-एक सीन खौफ पैदा करता है. इस एक घंटे 37 मिनट की फिल्म से पलकें झपका पाना भी मुश्किल होता है.

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'अपैक्स' की कहानी
इसके साथ ही हॉलीवुड फिल्म 'अपैक्स' के बारे में बात की जाए तो इसमें साशा की कहानी दिखाई गई है, जो एक माउंटेन क्लाइंबर (पर्वतारोही) होती हैं. फिल्म का शुरुआती सीन ही ऐसा होता है, जिसे देख कोई भी सहम उठेगा. फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है सस्पेंस भी वैसे ही बढ़ता है. जब लगता है कि कहानी कमजोर है तो वहीं से असल में स्टोरी में मोड़ आता है और ट्विस्ट के साथ ही इसमें बूम आता है, जो आगे की स्टोरी जानने के लिए एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा देता है. इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब साशा की मुलाकात बेन से होती है. 


1 घंटे 37 मिनट की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएगी सांस, OTT पर 82 देशों में कर रही ट्रेंड

क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएंगी सांसे
फिल्म 'अपैक्स' का क्लाइमैक्स ऐसा है कि किसी की भी जान हलक में आ जाएगी. साशा और बेन के इर्द-गिर्द घूमने वाली इस कहानी का अंत बड़ा ही दर्दनाक आता है, जिसमें आप इतने डूब जाते हैं कि मानो आपके साथ ही घटना घटित हो रही है और सर्वाइव कर रहे हैं. फिल्म की कहानी दर्शकों को आसान से जोड़ लेती है. 

बहरहाल, इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इसमें चार्लीज़ थेरॉन, एरिक बना, टेरॉन एगर्टन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. तीनों कलाकारों की स्टोरी दमदार है. इसका निर्देशन Baltasar Kormákur ने किया है.


1 घंटे 37 मिनट की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हलक में आ जाएगी सांस, OTT पर 82 देशों में कर रही ट्रेंड

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82 देशों में ट्रेंड कर रही 'अपैक्स'
फिल्म 'अपैक्स' ग्लोबली और इंडिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसके अलावा यह इस हफ्ते 82 देशों में भी ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर रही. इसे एक हफ्ते में 38.2 मिलियन व्यूज मिले. वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में ये 92 देशों में बनी हुई है. इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में भी बात की जाए तो इसे 10 में से 6.6 रेटिंग मिली है.

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Published at : 01 May 2026 11:20 PM (IST)
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