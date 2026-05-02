मलयालम फिल्म 'पैट्रियट' 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है. बावजूद इसके मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं अब फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डिटेल्स जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं. चलिए यहां जानते हैं 'पैट्रियट' थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होगी?

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 'पैट्रियट' के डिजिटल राइट्स किए हासिल

फ़िल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पोस्ट-थिएटर डिजिटल राइट्स् जी5 ने हासिल कर लिए हैं. उम्मीद है कि सिनेमाघरों में रिलीज खत्म होने के बाद यह प्लेटफॉर्म फिल्म को रिलीज करेगा. हालांकि मेकर्स ने 'पैट्रियट' की ऑफिशयिल ओटीटी रिलीज की तारीख कंफर्म नहीं की है. वहीं ओटीटी के अलावा, फिल्म के टेलीविजन राइट्स भी हासिल कर लिए गए हैं. जी नेटवर्क ने सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं. ओटीटी रिलीज के बाद Zee Keralam फिल्म को टेलीकास्ट करेगा.

'पैट्रियट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

'पैट्रियट' ने भारत में शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में पहले दिन 9.80 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 11.37 करोड़ रुपये हो गयाहै. ओवरसीज में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा. पहले दिन ही इसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 18.00 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 29.37 करोड़ रुपये हो गया है.

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पैट्रियट के बारे में

ममूटी ने फिल्म 'पैट्रियट' में डेनियल जेम्स उर्फ ​​"विमथन" का किरदार निभाया है, जो एक रिटायर्ड जेएजी अधिकारी हैं और जिन्हें महेश नारायणन द्वारा निर्देशित फिल्म में एक साजिश में फंसाया गया था. अब उन्हें कर्नल रहीम नाइक (मोहनलाल स्टारर किरदार) के साथ मिलकर एक सर्विलांस संबंधी गड़बड़ी की जांच करनी है, जो जल्द ही एक बड़ी साजिश में तब्दील हो जाती है. राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है, इसलिए दोनों को मिलकर अपराधियों का पर्दाफाश करना होगा.

'पैट्रियट' की कास्ट में इन दो सुपरस्टार्स के अलावा फहद फासिल, कुंचको बोबन, नयनतारा और रेवती भी शामिल हैं. तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई ये फिल्म एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है.

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