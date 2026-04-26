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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनएक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें अल्लू अर्जुन की ये शानदार फिल्में

एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें अल्लू अर्जुन की ये शानदार फिल्में

Allu Arjun Movies on OTT: इस वीकेंड कुछ एक्शन से भरपूर फिल्में देखना चाहते हैं, तो अल्लू अर्जुन की इन फिल्मों को मिस न करें. इन फिल्मों में आपको एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 02:52 PM (IST)
Allu Arjun Movies on OTT: इस वीकेंड कुछ एक्शन से भरपूर फिल्में देखना चाहते हैं, तो अल्लू अर्जुन की इन फिल्मों को मिस न करें. इन फिल्मों में आपको एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा.

अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ मजेदार और एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं, तो साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं. उनकी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और इमोशन का शानदार मेल देखने को मिलता है, जो दर्शकों को पूरी तरह एंटरटेन करता है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कई सुपरहिट फिल्में हैं, जिन्हें आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं. तो आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

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अला वैकुंठपुरमुलू - ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. ये कहानी एक मिडल-क्लास लड़के बंटू की है, जो गलती से अपनी असली अमीर फैमिली में पहुंच जाता है. इस फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.
अला वैकुंठपुरमुलू - ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. ये कहानी एक मिडल-क्लास लड़के बंटू की है, जो गलती से अपनी असली अमीर फैमिली में पहुंच जाता है. इस फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.
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देसमुदुरु - डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन-कॉमेडी है. कहानी एक रिपोर्टर की है, जो एक लड़की से प्यार करता है और उसे बचाने के लिए अपराधियों से लड़ता है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
देसमुदुरु - डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन-कॉमेडी है. कहानी एक रिपोर्टर की है, जो एक लड़की से प्यार करता है और उसे बचाने के लिए अपराधियों से लड़ता है. इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.
Published at : 26 Apr 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun 'South Cinema'

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