एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें अल्लू अर्जुन की ये शानदार फिल्में

अला वैकुंठपुरमुलू - ये एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. ये कहानी एक मिडल-क्लास लड़के बंटू की है, जो गलती से अपनी असली अमीर फैमिली में पहुंच जाता है. इस फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.