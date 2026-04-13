दादी के जाने का गम नहीं सह पा रहीं जेनाई, आशा भोसले के अंतिम संस्कार में सिसक-सिसक कर रोई

बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले के निधन ने हर किसी को झकझोर दिया है. उनके जाने से पूरी फिल्म और संगीत जगत शोक में है. 12 अप्रैल को उन्होंने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा और आज 13 अप्रैल को शिवाजी पार्क श्माशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां राजनीति से बॉलीवुड तक कई सितारे उन्हें आखिरी बार देखने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसी बीच आशा भोसले की पोती जेनाई का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो सभी लोगों को भावुक कर रहा है.

जेनाई की हालात हुई खराब

जेनाई भोसले अपनी दादी के दिल के बहुत पास थी और उनके जाने से जेनाई बहुत सदमे में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो फूट-फूट कर रोती हुई नजर आ रही है और वहां मौजूद लोग उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. आशा भोसले के निधन के बाद से हर किसी की आंखें नम हो चुकी हैं और जेनाई को इस तरह रोता देख सभी और भावुक हो रहे हैं. वीडियो में जेनाई खुद को संभाल नहीं पा रही है और रो रही है. कई सेलेब्स उन्हें गले लगाकर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो के सामने आते ही फैंस भी उनका हौसला बढ़ा रहे है और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोल रहे हैं.

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कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

बता दें कि 11 अप्रैल को आशा भोसले को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद जेनाई ने बताया था कि थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती कराया गया है. हालांकि अगले दिन उनके निधन के बाद पता चला कि उनका निधन मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण हुआ. आज 4 बजे के बाद आशा भोसले का अंतिम संस्कार उनके बेटे आनंद भोसले ने किया है. इस दुख की घड़ी में देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अनु मालिक, शान, विक्की कौशल, आमिर खान जैसे कई हस्तियां श्मशान घाट पहुंचे और परिवार का हौसला बढ़ाया.