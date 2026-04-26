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'हंसी तो फंसी' से लेकर 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' तक, नेटफ्लिक्स पर देख डालिए ये 7 बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में
Romantic-Comedy Films On Netflix: अगर आप रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
अगर आप हल्का-फुल्का एंटरटेनमेंट और रोमांस से भरी कॉमेडी फिल्में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर ये 7 बॉलीवुड मूवीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं. इन फिल्मों में प्यार, दोस्ती और मस्ती का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. ये सभी फिल्में हल्की-फुल्की हैं और वीकेंड पर देखने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 07:13 PM (IST)
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