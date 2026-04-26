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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'हंसी तो फंसी' से लेकर 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' तक, नेटफ्लिक्स पर देख डालिए ये 7 बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में

'हंसी तो फंसी' से लेकर 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' तक, नेटफ्लिक्स पर देख डालिए ये 7 बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में

Romantic-Comedy Films On Netflix: अगर आप रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 07:13 PM (IST)
Romantic-Comedy Films On Netflix: अगर आप रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए 7 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

अगर आप हल्का-फुल्का एंटरटेनमेंट और रोमांस से भरी कॉमेडी फिल्में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर ये 7 बॉलीवुड मूवीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं. इन फिल्मों में प्यार, दोस्ती और मस्ती का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. ये सभी फिल्में हल्की-फुल्की हैं और वीकेंड पर देखने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

1/7
'बैंड बाजा बारात':- ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी. मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा लीड रोल में हैं. ये शादी प्लानिंग बिजनेस की दुनिया में पनपती लव स्टोरी दिखाती है.
'बैंड बाजा बारात':- ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी. मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा लीड रोल में हैं. ये शादी प्लानिंग बिजनेस की दुनिया में पनपती लव स्टोरी दिखाती है.
2/7
'बंटी और बबली':- शाद अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. ये 2005 में रिलीज हुई एक ऐसी रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसमें क्राइम और फ्रॉड से जुड़ी मजेदार कहानी भी देखने को मिलती है.
'बंटी और बबली':- शाद अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन लीड रोल में हैं. ये 2005 में रिलीज हुई एक ऐसी रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसमें क्राइम और फ्रॉड से जुड़ी मजेदार कहानी भी देखने को मिलती है.
Published at : 26 Apr 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Hasee Toh Phasee Badrinath Ki Dulhaniya

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