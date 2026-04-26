'हंसी तो फंसी' से लेकर 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' तक, नेटफ्लिक्स पर देख डालिए ये 7 बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी फिल्में

'बैंड बाजा बारात':- ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी. मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा लीड रोल में हैं. ये शादी प्लानिंग बिजनेस की दुनिया में पनपती लव स्टोरी दिखाती है.