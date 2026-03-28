डिज्नी हॉटस्टार पर हाल ही में वेब सीरीज 'चिरैया' रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों का केवल मनोरंजन ही नहीं किया है, बल्कि एक सेंसिटिव मुद्दे को भी उठाया है. ऐसा मुद्दा जिस पर खुलकर बात नहीं की जाती है. दिव्या दत्ता स्टारर ये सीरीज बताती है कि कैसे परिवार में शादी के नाम पर लड़कियों के साथ मैरिटल रेप किया जाता है. उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसा करना परिवार के कई लोग ही इसे जायज ठहरा देते हैं. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड ने ऐसे किसी मुद्दे पर बात रखी है. हम यहां आपको ऐसी ही 6 फिल्मों की लिस्ट दिखाते हैं, जिन्होंने मैरिटल रेप पर खुलकर बात की है और उन औरतों के बारे में बताया है जो इस दर्द को झेलती हैं.

सात खून माफ (Saat Khoon Maaf)

प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म 'सात खून माफ' साल 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रह पाती है. वो अपनी पतियों का एक एक कर मर्डर कर देती है और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है. हालांकि वो इसमें नाकामियाब साबित होती है और हर एक पति उसे पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक मिलता है. इनमें से एक पति का किरदार दिवंगत एक्टर इरफान खान ने निभाया है. जो अपनी पत्नी (प्रियंका चोपड़ा) को मारते- पीटते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाते हैं. ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

प्रोवोक्ड (Provoked)

साल 2006 में रिलीज हुई ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'प्रोवोक्ड' भी मैरिटल रेप की दास्तान सुनाती है. फिल्म में एक पंजाब की रहने वाली सीधी- सादी लड़की की शादी एक पंजाबी NRI से हो जाती है. जो उसके साथ शारीरिक हिंसा करता है. साथ ही साथ मारता- पीटता भी है. आखिर में जब वो अपनी पत्नी को मार डालना चाहता है, तब वो उसमें कामियाब ना होकर खुद ही उस जाल में फंस जाता है और मर जाता है. ये फिल्म एक असल जिंदगी पर बनी फिल्म थी, जिसे आपने ना देखा हो तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

थप्पड़ (Thappad)

अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म 'थप्पड़' भी घरेलू हिंसा की कहानी है. लेकिन इस फिल्म में एक किरदार है जो तापसी पन्नू का केस लड़ने वाली लॉयर का किरदार है. इस किरदार के साथ मैरिटल रेप होता है. जो फिल्म में बड़ी ही गहराई और इमोशंस के साथ दिखाया गया है. यदि आपको ये छोटा सा हिस्सा फिल्म का याद ना हो तो आप इसे प्राइम वीडियो या एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

लिपस्टिक अंडर माय बुर्का (Lipstick Under My Burkha)

कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह, अहाना कुमरा स्टारर ये फिल्म औरतों से जुड़े मुद्दे की कहानी है. इस फिल्म में हर उम्र की महिला का संघर्ष और अपनी आजादी को समझने के बारे में बताया गया है. फिल्म का एक किरदार 'शिरीन' जिसे कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है, उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है. जो पत्नी के कॉन्सेंट के बारे में तक नहीं जानता है. इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसके अलावा ये जियो सिनेमा पर भी उपलब्ध है.

आकाशवाणी (Akashvaani)

साल 2013 में रिलीज हुई नुसरत भरूचा और कार्तिक आर्यन की फिल्म 'आकाशवाणी' भी मैरिटल रेप की कहानी दिखाती है. फिल्म में नुसरत एक ऐसी लड़की किरदार निभाती हैं जो एक एब्यूसिव मैरिज में फंस जाती है. इस शादी से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है.

पार्च्ड (Parched)

राधिका आप्टे स्टारर फिल्म 'पार्च्ड' राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी है. जिसमें एक बालिका वधु मैरिटल रेप का शिकार होती है. तो वहीं एक ऐसी महिला जिसकी शादी को कई साल बीत चुके हैं वो भी मैरिटल रेप का शिकार होती है. इस फिल्म ने बड़े ही खुले तौर पर इस मुद्दे को दिखाया और उठाया था. ये फिल्म यूट्यूब पर पूरी देकी जा सकती है. इसके अलावा ये फिल्म प्राइम वीडियो पर भी मौजूद है.