ओटीटी पर रिलीज हुई राजकुमार हिरानी की 'प्रीतम एंड पेड्रो', जानें- कहां देखें

पॉपुलर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट के लिए खूब सुर्खियां में हैं. हाल ही में उन्होंने ओटीटी पर वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है और उनकी पहली वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' ओटीटी पर आज रिलीज हो गई है, जिसे लेकर उनके फैंस बहुत एक्साइटेड है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ये सीरीज किस प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही हैं.

कैसी है सीरीज की कहानी?

सीरीज की कहानी दो लोगों है, जो गोवा में एक साइबर क्राइम केस को सुलझाने के लिए साथ आते हैं. हालांकि दोनों की पर्सनैलिटी और सोच बहुत अलग है, जो इस कहानी को खास बनाती है. जहां पुलिस ऑफिसर पेड्रो को खुद के काम पर बहुत भरोसा है. वहीं टेक एक्सपर्ट प्रीतम हर केस को टेक्नोलॉजी से सुलझा सकता है. हालांकि कहानी के राज और दोनों के बीच की नोकझोक दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रख सकती हैं.

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कहां देख सकते है?

ये फिल्म आज यानी 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई है, जिसमें आपको कॉमेडी, सस्पेंस और मिस्ट्री का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. राजकुमार हिरानी फिल्म्स और जियो स्टूडियोज की इस फिल्म को अविनाश अरुण ने निर्देशित किया हैं. फिल्म में अरशद वारसी, बोमन ईरानी, विक्रांत मैसी और मोना सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जिनके अभिनय ने इसे और शानदार बना दिया है.

वीकेंड के लिए है अच्छा ऑप्शन

वहीं बात करें राजकुमार हिरानी की, तो वो बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा फिल्ममेकर्स में से एक है, जिनकी कहानियां दर्शकों के दिलों को छू जाती है और हर पीढ़ी को पसंद आती हैं. वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू करना उनके लिए भी बेहद खास होने वाला है. अगर आपको इस तरह की सीरीज पसंद है, जिसमें आपको भरपूर मजा मिले, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. इसे आप आसानी से घर पर बैठकर देख सकते हैं और अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं.

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