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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लॉक अप 2' में कमजोर पड़ीं सुनीता आहूजा, कश्मीरा शाह ने बढ़ाया हौसला, लिखा- 'मजबूत रही मामी...'

'लॉक अप 2' में कमजोर पड़ीं सुनीता आहूजा, कश्मीरा शाह ने बढ़ाया हौसला, लिखा- 'मजबूत रही मामी...'

Kashmera Shah Post: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में सुनीता आहूजा कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं और शो से बाहर जाने की बात कह रही हैं. इसी बीच कश्मीरा शाह ने एक पोस्ट कर उनका हौसला बढ़ाया और हिम्मत दी.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 08:25 PM (IST)
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रियलिटी शोज में जहां गेम्स, स्ट्रेटजी और बहस देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ इमोशनल माहौल दर्शकों को भावुक कर देते हैं. ऐसा ही नेटफ्लिक्स की रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में देखने को मिल रहा है, जब एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इमोशनल होकर रोती नजर आईं. इसी बीच उनके भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने उनका हौसला बढ़ाया हैं.

खुद पर भरोसा करो... 

हाल ही में कश्मीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर 'लाफ्टर शेफ्स 3' में लिए गए तस्वीरों को शेयर कर लिखा, 'मजबूत रहो मामी, आप अकेले नहीं हैं. हम सभी आपके साथ है इसीलिए खुद को कमजोर मत होने दो. जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें जवाब दो और खुद पर भरोसा करो. आपके साथ 'डेविल्स एंजेल' है, जिससे कोई आपको कभी गिरा नहीं पाएगा. आप घर आना चाहती हैं, इसीलिए आप चुप है. लेकिन आप हिम्मत मत हारो और खेलते रहो. मैं हमेशा आपको प्यार करूंगी.'

 
 
 
 
 
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बच्चों के लिए खड़ी हैं सुनीता

शो की शुरुआत में सुनीता ने अपने पति गोविंदा के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर्स को लेकर कहा था कि 'अब ऐसा हुआ भी तो क्या कर सकते हैं. शुरू से ऐसा ही हुआ है और वो एक बड़े एक्टर है, तो आप कुछ कह नहीं सकते. मैं इन मामलों से अपना शुगर नहीं बढ़ाना चाहती, इसीलिए जैसा है वैसा ही रहने दो. मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ी हूं.' 

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शो में मिला खराब खाना 

बता दें कि हाल ही के एपिसोड में शो के कंटेस्टेंट्स को बहुत खराब खाना दिया गया, जो पानी की तरह था. इसी बीच सुनीता बहुत इमोशनल हो गईं और रोती दिखाई दी. इतना ही नहीं, उन्होंने शो के होस्ट रितेश देशमुख को ये भी कहा कि उन्हें अपने घर जाना हैं. हालांकि रितेश ने उन्हें हिम्मत दी और शो के कंटेस्टेंट्स भी उनके साथ खड़े नजर आए. 

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Published at : 06 Jul 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Kashmera Shah Sunita Ahuja Lock Up Season 2
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