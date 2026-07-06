'लॉक अप 2' से बाहर आते ही श्रेष्ठा अय्यर के पास हैं नया प्लान, दुबई में करेंगी ये काम

नेटफ्लिक्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जहां शो में बहस और बयानबाजी देखने को मिल रही है, वहीं कई इमोशनल सीन्स भी दर्शकों को भावुक कर रहे हैं. इसी बीच शो से पहला एविक्शन भी हो चुका है, जिसमें इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर हो गई हैं. इसी बीच श्रेष्ठा ने आगे अपने लाइफ को लेकर खुलकर बात की और बताया कि वो अब क्या करेंगी.

शो से बाहर आकर क्या करेंगी श्रेष्ठा?

शो से बाहर होने के बाद श्रेष्ठा ने एबीपी न्यूज को खुलकर बताया कि ये गेम उनके लिए नहीं था, क्योंकि यहां रोज सुबह उठकर झगड़े ये सब ही होते हैं और ये मुझसे नहीं हो रहा था. हालांकि वो खुश हीन और उन्हें आगे कोई रियलिटी शोज के ऑफर मिलते हैं, तो वो जरूर करेंगी. खतरों के खिलाड़ी हो या झलक दिखला जा, वो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं. वहीं उन्होंने आगे अपने प्लान के बारे में बताया कि उन्होंने दुबई में एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर चुकी हैं, जिसपर वो फोकस करेंगी और उन्हें खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना है.

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भाई ने बढ़ाया हौसला

इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब उन्हें शो से ऑफर आया, तो उनके भाई ने उनका हौसला बढ़ाया था. श्रेयस ने कहा था कि अगर उन्हें जाना है, तो जाए और अच्छे से परफॉर्म करें. हालांकि वो अपने मैच की वजह से ज्यादा इसपर बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उनका साथ दिया. वहीं श्रेष्ठा घर के अंदर लैला उर्फ वरुण यादव को सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनके मुताबिक, वरुण बहुत मुफट और एंटरटेनिंग हैं. हालांकि, जब लड़ने की बारी आएगी, तो वो कभी पीछे नहीं होंगे इसीलिए वो उनके लिए विनर है.

शो के कंटेस्टेंट्स

बता दें कि शो की शुरुआत 26 जून को नेटफ्लिक्स पर हुई, जिसे रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं. शो में श्रेष्ठा अय्यर के अलावा आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, धीरज धूपर, रियाज अली और राम कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं.

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