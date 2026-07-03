हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजन'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' रिव्यू: पूरी टिकट के पैसे में आधा ही एंटरटेन करते हैं मिनियंस, मजा नहीं आएगा

'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' रिव्यू: पूरी टिकट के पैसे में आधा ही एंटरटेन करते हैं मिनियंस, मजा नहीं आएगा

Minions and Monsters Review: एनिमेटेड फिल्म 'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे है, तो यहां फिल्म का रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By : अमित भाटिया |  Updated at : 03 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

इस बार 'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' उतना एंटरटेन नहीं कर पाए. पुरानी फिल्मों के मुकाबले फीकी निकली 'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स'. ये फिल्म बच्चों के लिए है, लेकिन इसके पहले वाले पार्ट्स में बड़ों का भी ध्यान रखा गया था. मिनियंस वो फ्रेंचाइजी है जो हमेशा से एंटरटेन करती रही है और खूब एंटरटेन करती रही है. इसकी कहानी, इसकी एनिमेशन, हर चीज ऑडियन्स खूब इंजॉय करती है, लेकिन इस बार ये मिनियंस एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना इनसे उम्मीद की जाती है, इस बार ऐसा लगता है कि पूरी टिकट के पैसे में आधा एंटरटेनमेंट ही दिया है, आधी फिल्म तो एंटरटेनिंग लगती है, लेकिन पूरी फिल्म थोड़ी हल्की पड़ जाती है.

कहानी- फिल्म की कहानी शुरू होती है एक फिल्म हिस्ट्री म्यूजियम से, जहां कुछ लोगों को Minion, James और Henry की कहानी बताई जाती है, कि किस तरह से मिनियंस अपने मास्टर की तलाश कर रहे थे, और गलती से वो अपने हर मास्टर को मार दिया करते थे और फिर अचानक मिनियंस पहुंच जाते हैं हॉलीवुड, जहां वो गलती से एक फिल्म के सेट पर तोड़-फोड़ मचा देते हैं, डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स को मिनियंस की ये हरकत अच्छी लगती है, और वो मिनियंस को फिल्मों में काम दे देते हैं,उस वक्त साइलेंट फिल्में बना करती थीं, लेकिन जब फिल्मों में साउंड का इस्तेमाल होने लगा, तो मिनियंस को काम मिलना बंद हो गया, इसके बाद मिनियंस क्या करते हैं, वो अपनी एक फिल्म बनाते हैं, और वो फिल्म कैसे बनती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है

कैसी है फिल्म- फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्ड अप में जाता है. फिल्म के फर्स्ट हाफ में मिनियंस बस अपने मास्टर्स को मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, और इंटरवल होने तक फिल्म मुद्दे पर आती है. फिल्म आपको बीच-बीच में कुछ पार्ट्स में एंटरटेन तो करती है, हंसाती भी है, एनिमेशन भी ठीक-ठाक लगता है, लेकिन उतना नहीं जितना मिनियंस से उम्मीद की जाती है. सेकेंड हाफ में फिल्म अपनी असली कहानी पर आती है, लेकिन यहां एंटरटेनमेंट का डोज़ उतना बढ़िया नहीं लगता, जितना मिनियंस जैसी फिल्म से उम्मीद की जाती है. आपको हंसी तो आती है, लेकिन बीच-बीच में बहुत कम सीन्स पर. इस तरह की फिल्म में आप लगातार एंटरटेन होना चाहते हैं और खासतौर पर तब जब फिल्म सिर्फ 90 मिनट की हो.

जी हां, ये 90 मिनट की फिल्म आपको सिर्फ बीच-बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पाती है. हां, बच्चों को हो सकता है ये फिल्म ठीक-ठाक लगे, जी हां, ठीक-ठाक इसलिए क्योंकि आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है और अलग-अलग तरह का आ रहा है. इसलिए हो सकता है बच्चे भी इस फिल्म को उतना पसंद ना करें जितना पहले की फिल्मों को किया गया है. कुल मिलाकर ये एक एवरेज टाइप की फिल्म है. जिसे आप बच्चों को दिखा सकते हैं अगर कुछ दिखाने को नहीं है, और थिएटर्स जाना ही जाना हो.

वॉइस एक्टिंग- ये एनिमेशनल फिल्म है तो जाहिर है यहां पर वॉइस एक्टिंग की ही बात की जाएगी. पियरे कॉफिन ने मिनियंस के कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से डब किया है, उनकी आवाज मजेदार है, एक्सप्रेशन बढ़िया हैं, मजा आता है. ट्रे पार्कर ने गुमी के कैरेक्टर को डब किया है और वो भी अपना काम बखूबी कर गए हैं. Alison Cheney Olivia बने हैं जो टूर गाइड हैं, और ये भी आपको खूब हंसाते हैं, और अपनी आवाज का जादू चला जाते हैं. बाकी के किरदारों की आवाज भी बढ़िया है, मजा आता है सुनकर

राइटिंग और डायरेक्शन - फिल्म को लिखा है ब्रायन लिंच और पियरे कॉफिन ने डायरेक्ट किया है पियरे कॉफिन ने,देखिए, राइटिंग कमजोर लगती है, ऐसा लगता है कि बस ये  फ्रेंचाइजी बना दी गई, जैसे कि बॉलीवुड में आजकल हो रहा है, डायरेक्शन भी ठीक-ठाक ही है, जाहिर है हॉलीवुड फिल्म है तो एनिमेशन बढ़िया है.

कुल मिलाकर ये फिल्म पहले के मुकाबले कमजोर है, अब आपकी मर्जी है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं

रेटिंग – 2 स्टार्स

Published at : 03 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Minions & Monsters
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' रिव्यू: पूरी टिकट के पैसे में आधा ही एंटरटेन करते हैं मिनियंस, मजा नहीं आएगा
'मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स' रिव्यू: पूरी टिकट के पैसे में आधा ही एंटरटेन करते हैं मिनियंस, मजा नहीं आएगा
मनोरंजन
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
मनोरंजन
Thursday Box Office 2nd July: गुरुवार को भी 'वेलकम 3' ने खूब छापे नेट, 'कॉकटेल 2' की भी नहीं थमी रफ्तार, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को भी 'वेलकम 3' ने खूब छापे नेट, 'कॉकटेल 2' की भी नहीं थमी रफ्तार, जानें- कलेक्शन
मनोरंजन
Raaj Kumar Death Anniversary: कभी इंस्पेक्टर थे राजकुमार, नाम सुनकर रजनीकांत और नसीरुद्दीन शाह ने छोड़ दी थी फिल्म
कभी इंस्पेक्टर थे राजकुमार, नाम सुनकर रजनीकांत और नसीरुद्दीन ने छोड़ दी थी फिल्म
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?

ट्रेडिंग ओपीनियन

अमित भाटिया
अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
Opinion: धुरंधर के बाद यशराज की Alpha को ट्रोल करने लायक भी नहीं समझा जा रहा क्या?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
पंजाब कांग्रेस में बगावत की आशंका, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई समर्थकों की बैठक
इंडिया
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
अमरनाथ यात्रा को लेकर शिवभक्तों से PM मोदी की खास अपील, चिट्ठी लिखकर कहा- 'जय बाबा बर्फानी, आप सभी...'
स्पोर्ट्स
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
राहुल द्रविड़ की याद दिला गए समित द्रविड़, महाराजा ट्रॉफी में शानदार पारी खेलकर बटोरी सुर्खियां
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
इंडिया
Explained: ये मजाक नहीं है... दिल्ली की 41 डिग्री सेल्सियस में 53 डिग्री गर्मी की वजह पाकिस्तान! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
ये मजाक नहीं... दिल्ली की 41 डिग्री में 53 डिग्री गर्मी की वजह PAK! साइंस का बड़ा खुलासा क्या?
हेल्थ
Male Fertility: सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
सिर्फ सिगरेट या तंबाकू नहीं, इन वजहों से भी जीरो हो जाता है स्पर्म काउंट; नहीं बन पाएंगे पापा
टेक्नोलॉजी
Refrigerator Electricity Consumption Tips: फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
फ्रिज का गेट बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, एक दिन में कितने यूनिट होते हैं बर्बाद?
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget