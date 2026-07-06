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ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे 'पति पत्नी और वो दो'? आयुष्मा खुराना की फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अपडेट

Pati Patni Aur Wo Do OTT Release: आयुष्मान खुराना की रोम-कॉम फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. इसी बीच आइए ओटीटी प्लेटफॉर्म और रिलीज डेट के बारे में जानते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 05:15 PM (IST)
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ओटीटी दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है. जहां हर हफ्ते ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती है, वहीं इस लिस्ट में बॉलीवुड की एक रोम-कॉम फिल्म का नाम जुड़ गया है. आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार हो गई हैं, जिसके साथ आपको रोमांस और कॉमेडी का भरपूर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इसी बीच आइए जानते हैं कि फिल्म कब और कहां रिलीज होगी. 

कहां रिलीज होगी फिल्म?

जब कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होती है, तो उसके करीब 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर उसे रिलीज किया जाता है. हालांकि आपको आयुष्मान की फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और जबरदस्त पंचलाइन का ऐसा तड़का लगाया गया है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे. 

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी प्रयागराज के एक फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसकी पत्नी यानी वामिक गब्बी एक जर्नलिस्ट हैं. फिल्म में आयुष्मान के कई चक्कर देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी पत्नी को शक हो जाता है. हालांकि कहानी मोड़ तब लेती है, जब आयुष्मान, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के किरदार के बीच में फंसते नजर आते हैं. 

ये भी पढ़ें: OTT Release This Week: सनी देओल की 'इक्का' से राम चरण की 'पेद्दी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 10 नई फिल्में-सीरीज

फिल्म की टीम और कमाई

बता दें कि ये फिल्म 2019 में आई 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है, जो 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में आयुष्मान खुराना, वामिक गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान लीड रोल में हैं. निर्देशक मुदस्सर अजीज का निर्माण भूषण कुमार, रेणु रवि चोपड़ा और जोनू चोपड़ा ने किया हैं. वहीं बात करें कमाई की, तो फिल्म ने 67.96 करोड़ रुपये ग्रॉस, 51.38 करोड़ नेट और ओवरसीज 7.85 करोड़ की कमाई की थी.

ये भी पढ़ें: 94 साल के लीजेंड्री डायरेक्टर की 'सिंग गीतम' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जानिए कब और कहां देखें

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Published at : 06 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Rakul Preet Singh Ayushmann Khurrana Wamiqa Gabbi Pati Patni Aur Wo Do
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