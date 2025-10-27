हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फैंस को मिला 'कब आ रहे हो श्रीकांत' का जवाब, प्राइम वीडियो ने प्रोमो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

फैंस को मिला 'कब आ रहे हो श्रीकांत' का जवाब, प्राइम वीडियो ने प्रोमो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

The Family Man Season 3 Update: मनोज बाजपेयी के फैंस उनकी इस हिट सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. सभी के मन में एक ही सवाल की ये सीरीज कब रिलीज होगी. प्राइम वीडियो ने प्रोमो शेयर कर बड़ा हिंट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी की हिट सीरीज  'द फैमिली मैन' के सीजन 3 का आगाज हो चुका है. अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच इस सीरीज को लेकर काफी बज बन रहा है. पिछले चार साल से फैंस अपने फेवरेट एक्टर की इस हिट सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सबका बस एक ही सवाल है 'कब आ रहे हो श्रीकांत? ' अब प्राइम वीडियो ने  'द फैमिली मैन सीजन 3' को लेकर फैंस को बड़ा अपडेट दिया है. जानिए यहां पूरी डिटेल्स. 

इस दिन होगा 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन का ऐलान 
27 अक्टूबर को प्राइम वीडियो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए  'द फैमिली मैन' सीजन 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. मेकर्स ने एक क्लिप शेयर किया है जिसमें देखा सकता है कि नेटीजंस ने इस सीरीज के रिलीज डेट को लेकर लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सवाल किया है.

सभी को  'द फैमिली मैन' सीजन 3 के रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है. सीरीज के मेकर्स ने इन सवालों के स्क्रीनशॉट्स को वीडियो में शेयर किया और बताया कि जल्द ही इसके रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा.

इस वीडियो में सीरीज का एक छोटा सा क्लिप भी देखने को मिला जहां मनोज बाजपेयी फोन पर कहते हैं, 'बस पहुंच गया हूं गेट पर हूं'. मेकर्स ने वीडियो शेयर करते हुए बड़ी खुशखबरी दी है और कैप्शन में बताया कि 'द फैमिली मैन' सीजन 3 के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कल यानी 28 अक्टूबर को किया जाएगा. इस अनाउंसमेंट के बाद से फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल चरम पर देखा जा सकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by prime video IN (@primevideoin)

क्या है 'द फैमिली मैन' की कहानी? 
आपको बता दें मनोज बाजपेयी और प्रियामणि की ये हिट सीरीज  'द फैमिली मैन' 2019 में रिलीज की गई थी. ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर दर्शकों ने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया. पहले सीजन के अपार सफलता के बाद इसका दूसरा सीजन 2021 में रिलीज किया गया.  

'द फैमिली मैन' के दोनों ही सीजन ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर रहे और अब इसके तीसरे सीजन को लेकर बज बनता नजर आ रहा है. इस सीरीज की कहानी एक इंडियन स्पाई  श्रीकांत तिवारी के इर्द–गिर्द घूमती है.

Published at : 27 Oct 2025 09:43 PM (IST)
Embed widget