ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन कुछ न कुछ नई सीरीज या फिल्मों का आना और जाना लगा रहता है. बीते हफ्ते भी ओटीटी पर कई सीरीज में ऑडियंस का कमाल का व्यूवरशिप देखने को मिला है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ऐसे दो शोज ने बाजी अपने नाम कर ली है जिसमें किसी एक्टर का योगदान था ही नहीं. यहां जानिए ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गई टॉप 5 फिक्शन सीरीज की लिस्ट.

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये सीरीज

1. कुरुक्षेत्र

इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर 10 अक्टूबर को रिलीज किया गया था. सीरीज के जरिए मेकर्स ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिन तक चले युद्ध को 18 योद्धाओं के नजरिए से दिखाया है. ये सीरीज पूरी तरह से एनिमेटेड है और व्यूवरशिप की लिस्ट में इस सीरीज में पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है.

सीरीज में धर्मयुद्ध के कॉन्सेप्ट को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस शो को नेटफ्लिक्स पर 2 मिलियन व्यूज मिले हैं. बता दें कि ये एक एनिमेशन सीरीज है.



2. महाभारत : एक धर्मयुद्ध

ये भारत की पहली ऐसी सीरीज है जिसे पूरी तरह से AI की मदद से बनाया गया है. व्यूवरशिप के मामले में सीरीज ने दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली है. इस सीरीज में भारत के इतिहास को भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ कनेक्ट करते हुए बनाया गया है.

पौराणिक कथाओं में मॉडर्न ट्विस्ट एड करते हुए मेकर्स ने बखूबी इस सीरीज को जिओ हॉटस्टार के जरिए ऑडियंस के सामने पेश किया है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक 1.4 मिलियन लोगों ने पिछले एक हफ्ते में इस सीरीज को एंजॉय किया है.



3. जमनापार सीजन 2

इस सीरीज में पूर्वी दिल्ली के वर्किंग क्लास की जिंदगी और उनकी इच्छाओं के बारे में दिखाया गया. ऋत्विक सहोर, विजय राज, रघु राम और सृष्टि गांगुली रिदानी जैसे कलाकारों ने इस सीरीज में अपनी जाल डाल दी है. 10 अक्टूबर से ये सीरीज एम प्लेयर पर स्ट्रीम कर रही है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते इस सीरीज को 1.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. सर्च: द नैना मर्डर केस

कोंकणा सेन शर्मा ने इस पूरी सीरीज में अपनी जान लगा दी है. उन्होंने अपना किरदार पूरे शिद्दत से निभाया है और ऑडियंस ने भी उनके एक्टिंग को काफी सराहा है. अभिनेत्री ने एसीपी संयुक्ता के किरदार को पूरी तरह से जस्टिफाई किया है.

20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक दर्शकों ने जिओ हॉटस्टार पर इस सीरीज को काफी एंजॉय किया है. इसकी कहानी इतनी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी पलके भी नहीं झपकाएंगे. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कोंकणा सेन शर्मा की इस सीरीज को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. पुलिस पुलिस

ये तमिल कॉमेडी ड्रामा जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. सीरीज की कहानी दो पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने थाने में आने वाले छोटे-मोटे केस सॉल्व करते हैं लेकिन अचानक कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी.

ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार पिछले हफ्ते इस सीरीज को 1.1 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया.

