CM पिता, पॉलिटिशियन भाई... फिर भी रितेश देशमुख ने क्यों चुनी एक्टिंग?

एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर खूब सुर्खियों में है. 1 मई को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.रितेश देशमुख एक ऐसे परिवार से है, जिनका राजनीति से गहरा रिश्ता है. उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनके दोनों भाई भी राजनीति में सक्रिय है. इसके बावजूद रितेश ने अपनी पहचान सिनेमा में बनाई, जहां वो फिल्म में एक्टिंग के साथ डायरेक्टर की भी भूमिका निभाते है. तो आइए उनके परिवार और इस सफर पर एक नजर डालते है.

कॉलेज में ही एक्टिंग में आई रुचि

रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे और उनका राजनीति में बड़ा नाम था. हालांकि साल 2012 में उनका निधन हो गया. इसके बाद उनके बड़े भाई अमित देशमुख भी महाराष्ट्र विधानसभा के तीन बार विधायक रह चुके है और उनके छोटे भाई धीरज देशमुख भी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे है. हालांकि रितेश देशमुख ने कॉलेज में ही सोच लिया था कि उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है. आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तैयारी शुरू की और मुंबई आए.

रितेश देशमुख की फिल्में

साल 2003 में उन्होंने 'तुझे मेरी कसम' से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा नजर आई थी. इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल हैं हम, हे बेबी, धमाल, हाउसफुल और ग्रैंड मस्ती जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और कॉमेडी जॉनर में अपनी मजबूत पहचान बनाई. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मराठी सिनेमा में भी काम किया और वहां भी उन्हें काफी सराहना मिली. उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख भी एक एक्ट्रेस हैं और दोनों ने तुझे मेरी कसम, मस्ती, मिस्टर मम्मी, वेद और तेरे नाल लव हो गया जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि 'राजा शिवाजी' फिल्म मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके बलिदान पर बनाई गई है. फिल्म में रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, विद्या बालन और जितेंद्र जोशी जैसे कई कलाकार नजर आ रहे है. फिल्म की कहानी शिवाजी महाराज के संघर्ष, साहस और अपने देश के लिए प्रेम को दिखाती है.

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