हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCM पिता, पॉलिटिशियन भाई... फिर भी रितेश देशमुख ने क्यों चुनी एक्टिंग?

CM पिता, पॉलिटिशियन भाई... फिर भी रितेश देशमुख ने क्यों चुनी एक्टिंग?

Riteish Deshmukh Career: अपनी शानदार फिल्मों से रितेश देशमुख ने सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पिता और दोनों भाई के राजनीति में होने के बावजूद रितेश ने इसे क्यों चुना?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 May 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर खूब सुर्खियों में है. 1 मई को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.रितेश देशमुख एक ऐसे परिवार से है, जिनका राजनीति से गहरा रिश्ता है. उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनके दोनों भाई भी राजनीति में सक्रिय है. इसके बावजूद रितेश ने अपनी पहचान सिनेमा में बनाई, जहां वो फिल्म में एक्टिंग के साथ डायरेक्टर की भी भूमिका निभाते है. तो आइए उनके परिवार और इस सफर पर एक नजर डालते है.

कॉलेज में ही एक्टिंग में आई रुचि 

रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे और उनका राजनीति में बड़ा नाम था. हालांकि साल 2012 में उनका निधन हो गया. इसके बाद उनके बड़े भाई अमित देशमुख भी महाराष्ट्र विधानसभा के तीन बार विधायक रह चुके है और उनके छोटे भाई धीरज देशमुख भी जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे है. हालांकि रितेश देशमुख ने कॉलेज में ही सोच लिया था कि उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है. आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की तैयारी शुरू की और मुंबई आए.

रितेश देशमुख की फिल्में 

साल 2003 में उन्होंने 'तुझे मेरी कसम' से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा नजर आई थी. इसके बाद उन्होंने मस्ती, क्या कूल हैं हम, हे बेबी, धमाल, हाउसफुल और ग्रैंड मस्ती जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और कॉमेडी जॉनर में अपनी मजबूत पहचान बनाई. हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मराठी सिनेमा में भी काम किया और वहां भी उन्हें काफी सराहना मिली. उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख भी एक एक्ट्रेस हैं और दोनों ने तुझे मेरी कसम, मस्ती, मिस्टर मम्मी, वेद और तेरे नाल लव हो गया जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

ये भी पढ़ें: Friday Box Office Live: बॉक्स ऑफिस पर रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें 4 बजे तक का कलेक्शन

फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि 'राजा शिवाजी' फिल्म मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके बलिदान पर बनाई गई है. फिल्म में रितेश देशमुख के साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, विद्या बालन और जितेंद्र जोशी जैसे कई कलाकार नजर आ रहे है. फिल्म की कहानी शिवाजी महाराज के संघर्ष, साहस और अपने देश के लिए प्रेम को दिखाती है. 

ये भी पढ़ें: Raja Shivaji Box Office Collection: 'राजा शिवाजी' को 15 करोड़ की बंपर ओपनिंग, मराठी सिनेमा की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है फिल्म

और पढ़ें
Published at : 02 May 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
CM पिता, पॉलिटिशियन भाई... फिर भी रितेश देशमुख ने क्यों चुनी एक्टिंग?
CM पिता, पॉलिटिशियन भाई... फिर भी रितेश देशमुख ने क्यों चुनी एक्टिंग?
बॉलीवुड
Movie Release Live: 'राजा शिवाजी' बनी मराठी की सबसे बड़ी ओपनर, की बंपर कमाई, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का बुरा हाल
'राजा शिवाजी' बनी मराठी की सबसे बड़ी ओपनर, की बंपर कमाई, जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' का बुरा हाल
बॉलीवुड
Raja Shivaji vs Bhooth Bangla BO: रिलीज होते ही 'राजा शिवाजी' ने 'भूत बंगला' से की ज्यादा कमाई, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: रिलीज होते ही 'राजा शिवाजी' ने 'भूत बंगला' से की ज्यादा कमाई, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'एक दिन' की स्क्रीनिंग में फैंस को मिला सरप्राइज, टीम के साथ थिएटर पहुंचे आमिर खान और जुनैद
'एक दिन' की स्क्रीनिंग में फैंस को मिला सरप्राइज, टीम के साथ थिएटर पहुंचे आमिर खान और जुनैद
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की तबीयत बिगड़ने पर पीएम मोदी का आया रिएक्शन, कहा- वह जल्द से जल्द...
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की तबीयत बिगड़ने पर पीएम मोदी का आया रिएक्शन, कहा- वह जल्द से जल्द...
बिहार
बिहार: सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान से बिहार में सियासत तेज, RJD और अन्य दलों ने क्या कहा?
बिहार: सम्राट चौधरी के माला चढ़ाने वाले बयान से बिहार में सियासत तेज, RJD और अन्य दलों ने क्या कहा?
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
क्रिकेट
RR vs DC Highlights: दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज, अंतिम ओवर में मिली जीत; 225 रन बनाकर भी हारी राजस्थान
दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज, अंतिम ओवर में मिली जीत; 225 रन बनाकर भी हारी राजस्थान
टेलीविजन
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
'मैं 13-14 घंटे भी काम करती हूं और...', 8 घंटे काम करने की बहस पर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने दिया जवाब
इंडिया
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
'हाथ जोड़कर निवेदन...', खेड़ा विवाद पर हेमंता सरमा से कांग्रेस ने की अपील, फिर शुरू किया पलटवार
जनरल नॉलेज
Petrol and Diesel Prices: भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
भारत में अब तक नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें पड़ोसी देशों में कैसे हैं हालात?
ट्रेंडिंग
Viral Post: 36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
36 लाख सालाना कमाई, फिर भी बच्चे नहीं, गुरुग्राम कपल ने चुनी DINK लाइफस्टाइल, वायरल हुआ ट्रेंड
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget