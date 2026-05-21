ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'पति पत्नी और वो दो'? यहां हैं पूरी डिटेल

सीरियस बायोपिक्स और वॉयलेंस से भरी फिल्मों के बीच, इस साल आखिरकार कॉमेडी जॉनर फिल्मों की भी वापसी हुई है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ के बाद आयुष्मान खुराना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ भी हाल ही में रिलीज हुई थी. फिल्म में वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म ब़क्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है वहीं फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां डेब्यू कर सकत है.

‘पति पत्नी और वो दो’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

‘पति पत्नी और वो दो’ सिनेमाघरों में 15 मई को रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं. बता दें कि फिल्म के थिएट्रिकल वर्जन के शुरुआती क्रेडिट्स में बताया गया है कि ये ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी ये इस रोमांटिक कॉमेडी का ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर हैय

वहीं आयुष्मान खुराना स्टारर ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब आएगी, इस बारे में बात करें तो, आमतौर पर किसी भी फिल्म की ओटीटी रिलीज़ छह से आठ हफ्ते के भीतर होती है. इसलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि 'पति पत्नी और वो दो' 26 जून से 10 जुलाई 2026 के बीच नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी. हालांकि, न तो फिल्म मेकर्स और न ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने 'पति पत्नी और वो दो' की ओटीटी रिलीज़ की तारीख की ऑफिशियल कंफर्मेशन की है.

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‘पति पत्नी और वो दो’ की क्या है कहानी?

‘पति पत्नी और वो दो’ की कहानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर प्रजापति पांडे (आयुष्मान खुराना) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी जर्नलिस्ट अपर्णा (वामिका गब्बी) से हुई है और वे अपनी लाइफ में खुश हैं. लेकिन प्रजापति की शांतिपूर्ण जिंदगी में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उसकी दोस्त चंचल (सारा अली खान) उसकी मदद से अपने प्रेमी के साथ फर्जी रिश्ता बनाकर भागने की प्लानिंह करती है. इस उथल-पुथल में एक और अहम किरदार है नीलोफर (रकुल प्रीत सिंह), जो प्रजापति की कलिग और अपर्णा की दोस्त है.

अपर्णा को शक होने लगता है कि उसके पति का उसकी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है, वहीं नीलोफर को लगता है कि प्रजापति चंचल के साथ अपर्णा को धोखा दे रहा है. झूठ और गलतफहमियों के बढ़ते जाल के बीच कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं जो खूब हंसाते हैं.

‘पति पत्नी और वो दो’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘पति पत्नी और वो दो’ को बॉक्स ऑफिस पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. बता दें कि इसने 4.38 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी और इसका 6 दिनों का भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 27 करोड़ रुपये हो चुका है.

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