‘देसी बिलिंग्स’ के सतीश सनपाल पर मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग में हुई शिकायत, जानें-मामला

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘देसी बिलिंग्स’ के सतीश सनपाल पर मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग में हुई शिकायत, शो को बैन करने की मांग, जानें- पूरा मामला

‘देसी बिलिंग्स’ के सतीश सनपाल पर मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग में हुई शिकायत, शो को बैन करने की मांग, जानें- पूरा मामला

Desi Billings Satish Sanpal: ‘देसी बिलिंग्स’ के सतीश सनपाल के खिलाफ जबरपुर के एक युवक ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी है. सतीश सनपाल के खिलाफ शहर में सट्टे और जुएं सहित कई मामले दर्ज हैं.

By : अमरजीत खरे, जबलपुर | Updated at : 29 May 2026 05:30 PM (IST)
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ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट हो रही वेब सीरीज ‘देसी बिलिंग्स’ को लेकर विवाद अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक ने सीरीज का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि जबलपुर से जुड़े कथित सटोरिये सतीश सनपाल को शो में “ग्लोरीफाई” कर युवाओं के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. युवक ने इस मामले की शिकायत मानव अधिकार आयोग  सहित कई सामाजिक संगठनों से की है साथ ही इस वेब सीरीज को तुरंत बैन करने की भी मांग की है.

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?
शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह का कहना है कि जिस व्यक्ति का नाम पहले से विवादों, सट्टेबाजी और अन्य मामलों में सामने आता रहा हो साथ ही जबलपुर पुलिस में उसके खिलाफ सट्टे और जुएं सहित अवैध वसूली के कई प्रकरण दर्ज हों, ऐसे अपराधी और भगोड़े शख्स की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आलीशान जिंदगी, लग्जरी कारों और हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के साथ दिखाना समाज के लिए गलत संदेश देता है.शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह के कंटेंट से युवाओं के बीच अपराध और अवैध कमाई को लेकर आकर्षण पैदा हो सकता है.


‘देसी बिलिंग्स’ के सतीश सनपाल पर मचा बवाल, मानवाधिकार आयोग में हुई शिकायत, शो को बैन करने की मांग, जानें- पूरा मामला

विवादित छवि वालों सफलता की मिसाल की तरह पेश करना गलत
युवक योगेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में यह मुद्दा उठाया है कि मनोरंजन के नाम पर विवादित छवि वाले लोगों को “सफलता की मिसाल” की तरह पेश करना सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है. उसने मानव अधिकार आयोग से मांग की है कि मामले की जांच कर OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम होने वाले ऐसे कंटेंट की समीक्षा कराई जाए.

वीडियो में युवक ने यह भी कहा कि आज के समय में OTT कंटेंट का युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि किसी विवादित व्यक्ति को बिना उसके विवादित पक्ष को सामने लाए सिर्फ ग्लैमर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, तो यह समाज में गलत सोच को बढ़ावा दे सकता है.

 

 
 
 
 
 
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देसी बिलिंग्स सुर्खियों में है
गौरतलब है कि ‘देसी बिलिंग्स’ वेब सीरीज इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शो में दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई-प्रोफाइल जीवनशैली को दिखाया गया है. इसी बीच जबलपुर के युवक द्वारा उठाए गए विरोध और मानव अधिकार आयोग में शिकायत की बात सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है.

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Published at : 29 May 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Satish Sanpal Desi Billings
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