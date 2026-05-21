'धुरंधर 2' ने विदेशों में शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से है. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने न केवल घरेलू बाजार में धमाकेदार परफॉर्म किया बल्कि ये वर्ल्डवाइड भी 1800 करोड़ की कमाई कर चुकी है. फिल्म के इस पहाड़ जैसे कलेक्शन में ओवरसीज मार्केट ने भी बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है.

वैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा थी, जिसके चलते इसे बड़ी सक्सेस मिली. इस शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने कई हफ्तों तक अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा और सिनेमाघरों में दो महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद अब विदेशी बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर खत्म हो गया है. ऐसे में जानते हैं धुरंधर 2 ने का विदेशों में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है?

धुरंधर 2 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी की लाइफटाइम कमाई?

पहली फिल्म की तरह ही, धुरंधर के सीक्वल यानी धुरंधर 2 ने नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में शानदार कारोबार किया. यहां इसने अकेले ही 275 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. इसके बाद फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस से 55 करोड़ कमाए. वहीं ब्रिटेन में भी इसने शानदार परफॉर्म किया. कुल मिलाकर, सिनेमाघरों में 60 दिनों से ज्यादा का समय बिताने के बाद, धुरंधर 2 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 440.5 करोड़ की शानदार कमाई कर अपनी जर्नी खत्म की है.

धुरंधर 2 ने विदेशों में बनाया ये रिकॉर्ड

धुरंधर 2 की विदेशों में कमाई 440.5 करोड़ रही है. इस ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के साथ, रणवीर सिंह की ये स्पाई एक्शन थ्रिलपर विदेशी बॉक्स ऑफिस पर चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. बता दें कि इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए इसने शाहरुख खान की पठान (412 करोड़) को धूल चटाई है. हालांकि ये सलमान खान की बजरंगी भाईजान (482.54 करोड़) को मात नहीं दे पाई.

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विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक)

दंगल – 1521 करोड़

सीक्रेट सुपरस्टार – 822.92 करोड़

बजरंगी भाईजान – 482.54 करोड़

धुरंधर 2 – 440.5 करोड़

पठान – 412 करोड़

जवान – 406 करोड़

बाहुबली 2 – 371.16 करोड़

अंधाधुन – 361 करोड़

आरआरआर – 314.15 करोड़

पीके – 303 करोड़

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धुरंधर 2 के बारे में

स्पाई क्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ब्लॉकबस्टर धुरंधर की सीक्वल है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे आदित्य धर द्वारा निर्देशित किया गया है. इस फिल्म को आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने बी62 स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनाया है. बता दें कि धुरंधर 2 को 225 करोड़ के बजट में बनाया गया है.