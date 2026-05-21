हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' ने विदेशों में शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- फाइनल कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' ने विदेशों में शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- फाइनल कलेक्शन

Dhurandhar 2 Overseas Final Collection: धुरंधर 2 ने ओवरसीज में भी बेहद शानदार परफॉर्म किया है. अब इसका विदेशों में थिएट्रिकल रन खत्म हो गया है और इसने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 21 May 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर 2’ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से है. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने न केवल घरेलू बाजार में धमाकेदार परफॉर्म किया बल्कि ये वर्ल्डवाइड भी 1800 करोड़ की कमाई कर चुकी है. फिल्म के इस पहाड़ जैसे कलेक्शन में ओवरसीज मार्केट ने भी बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है.

वैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिल्म की रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त चर्चा थी, जिसके चलते इसे बड़ी सक्सेस मिली. इस शानदार शुरुआत के बाद, फिल्म ने कई हफ्तों तक अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा और सिनेमाघरों में दो महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद अब विदेशी बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर खत्म हो गया है. ऐसे में जानते हैं धुरंधर 2 ने का विदेशों में लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है?

धुरंधर 2 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी की लाइफटाइम कमाई?
पहली फिल्म की तरह ही, धुरंधर के सीक्वल यानी धुरंधर 2 ने नॉर्थ अमेरिका (अमेरिका और कनाडा) में शानदार कारोबार किया. यहां इसने अकेले ही 275 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. इसके बाद फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस से 55 करोड़ कमाए. वहीं ब्रिटेन में भी इसने शानदार परफॉर्म किया. कुल मिलाकर, सिनेमाघरों में 60 दिनों से ज्यादा का समय बिताने के बाद, धुरंधर 2 ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 440.5 करोड़ की शानदार कमाई कर अपनी जर्नी खत्म की है.

धुरंधर 2 ने विदेशों में बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर 2 की विदेशों में कमाई 440.5 करोड़ रही है. इस ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के साथ, रणवीर सिंह की ये स्पाई एक्शन थ्रिलपर विदेशी बॉक्स ऑफिस पर चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. बता दें कि इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए इसने शाहरुख खान की पठान (412 करोड़) को धूल चटाई है. हालांकि ये सलमान खान की बजरंगी भाईजान (482.54 करोड़) को मात नहीं दे पाई.

ये भी पढ़ें:-बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोले- 'यंग जनरेशन मुझे भूल चुकी थी...'

विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 इंडियन फिल्मों की लिस्ट (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक)

  • दंगल – 1521 करोड़
  • सीक्रेट सुपरस्टार – 822.92 करोड़
  • बजरंगी भाईजान – 482.54 करोड़
  • धुरंधर 2 – 440.5 करोड़
  • पठान – 412 करोड़
  • जवान – 406 करोड़
  • बाहुबली 2 – 371.16 करोड़
  • अंधाधुन – 361 करोड़
  • आरआरआर – 314.15 करोड़
  • पीके – 303 करोड़

ये भी पढ़ें:Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?

धुरंधर 2 के बारे में
स्पाई क्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ब्लॉकबस्टर धुरंधर की सीक्वल है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे आदित्य धर द्वारा निर्देशित किया गया है. इस फिल्म को आदित्य धर, लोकेश धर और ज्योति देशपांडे ने बी62 स्टूडियोज और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनाया है. बता दें कि धुरंधर 2 को 225 करोड़ के बजट में बनाया गया है.

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Pathaan शाहरुख खान Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'जोर से सॉरी बोलो', सलमान खान की फटकार के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, भाईजान ने दिखाया बड़ा दिल
'जोर से सॉरी बोलो', सलमान खान की फटकार के बाद पैपराजी ने मांगी माफी, भाईजान ने दिखाया बड़ा दिल
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: 'धुरंधर 2' ने विदेशों में शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- फाइनल कलेक्शन
'धुरंधर 2' ने विदेशों में शाहरुख खान की 'पठान' को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोले- 'यंग जनरेशन मुझे भूल चुकी थी...'
बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 20: राजा शिवाजी' ने 20वें दिन भी ताबड़तोड़ की कमाई, बस 12 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
राजा शिवाजी' ने 20वें दिन भी ताबड़तोड़ की कमाई, बस 12 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
ट्रेंडिंग
शिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल
शिकायत करते ही 2 मिनट में पहुंचा स्टाफ, रेलवे की सेवा देख हैरान रह गए यात्री- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget