जून में नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 14 दिनों में रिलीज होंगी 10 फिल्में और सीरीज

New on Netflix: 1st June to 14th June 2026: अगर आप भी ओटीटी पर फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जून में पहले दो हफ्तों में एंटरटेनमेंट का जबरदस्त धमाका देखने के लिए मिलने वाला है. इसमें कई फिल्में और सीरीज हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली हैं. इसमें अगर आप कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं तो आपके मौज होने वाली है. चलिए बताते हैं कौन सी फिल्में और सीरीज 14 दिनों में रिलीज होने वाली हैं.

द हॉट सीट

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 'द हॉट सीट' (The Hot Seat) पॉल डी सेंट द्वारा होस्ट किया जाने वाला कॉमेडी रोस्ट शो है, दिसमें फ्रांस से 1998 और 2018 के विश्व कप विजेता और जाने-माने कॉमेडियन मिलकर एक-दूसरे की खिंचाई करते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 3 जून को रिलीज किया जाएगा.

पोल्डी

'पोल्डी' एक अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें जर्मन फुटबॉलर 'लुकास पोडोल्स्की' (Lukas Podolski) के जीवन को दिखाया गया है. ये सीरीज उनके जीवन और करियर पर आधारित है. इसे 4 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.

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नाइट शिफ्ट फॉर क्यूटीज

'नाइट शिफ्ट फॉर क्यूटीज' कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स पर 4 जून को स्ट्रीम की जाएगी. इसकी कहानी के-पॉप के जुनूनी फैंस पर आधारित है. वो अपने पसंदीदा बैंड से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं.

मां बहन

'मां बहन' एक ब्लैक कॉमेडी और क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेनी ने किया है, जिन्होंने 'तुम्हारी सुलू' को डायरेक्ट किया था. 'मां बहन' में माधुरी दीक्षित के अलावा तृप्ति डिमरी और धरना दुर्गा, रवि किशन और गीतांजलि कुलकर्णी समेत अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 4 जून को रिलीज किया जाएगा.

मैक्सिको 86

फिल्म 'मैक्सिको 86' (Mexico 86) नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें 1986 के फीफा विश्व कप की मेजबानी हासिल करने के पीछे की अनकही कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 5 जून को रिलीज किया जाएगा.

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टीच यू ए लेसन

'टीच यू ए लेसन' नेटफ्लिक्स की मोस्टअवेटेड के ड्रामा एक्शन सीरीज है, जो कि वेबटून पर आधारित शो है, इसे 5 जून से ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसका निर्देशन होंग जोंग-चान (Hong Jong-chan) ने किया है.

ऑफिस रोमांस

अमेरिकन रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'ऑफिस रोमांस' (Office Romance) नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो कि 5 जून को रिलीज की जाएगी. इसका निर्गेशन ओल पार्कर ने किया है, जिसमें जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) और ब्रेट गोल्डस्टीन (Brett Goldstein) भी अहम भूमिकाओं में हैं.

द फैमिली सीजन 2

नेटफ्लिक्स (Netflix) का बहुचर्चित इटैलियन ड्रामा शो 'माई फैमिली' (My Family) को 10 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा. इसमें फॉस्टो की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें फॉस्टो की मौत के बाद परिवार की स्थिति को दिखाया गया है.

वायरल हिट

नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड जापानी सीरीज 'वायरल हिट' एक कमजोर और गरीब लड़के, कोटा शिमुरा की कहानी है. इसमें लाइव स्ट्रीमिंग फाइट देखने के लिए मिलती है. इसे 11 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

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आई एम फ्रैंकेल्डा

'आई एम फ्रैंकेल्डा' के बारे बात की जाए तो इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. शो को 12 जून से ओटीटी पर देख सकते हैं. इसमें 19वीं सदी के मैक्सिको की एक प्रतिभाशाली लेखिका की कहानी देखने के लिए मिलती है.