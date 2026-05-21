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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोले- 'यंग जनरेशन मुझे भूल चुकी थी...'

बॉबी देओल ने सलमान खान की 'रेस 3' में क्यों किया था सपोर्टिंग रोल? एक्टर ने सालों बाद किया खुलासा, बोले- 'यंग जनरेशन मुझे भूल चुकी थी...'

Bobby Deol On Race 3: बॉबी देओल ने सलमान खान की फिल्म रेस 3 में सपोर्टिंग रोल प्ले किया था. वहीं एक्टर ने अब इसकी वजह का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन उन्हें भूल चुकी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 May 2026 10:34 AM (IST)
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पहले  आश्रम सीरीज और फिर रणबीर कपूर की एनिमल के बाद बॉबी देओल का करियर फिर ऊंचाईंयों पर पहुंच चुका है. अब एक्टर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में छाए हुए हैं. वहीं बॉबी की जल्द ही बंदर रिलीज होने वाली है. इसके टीजर ने फिल्म को लेकर पहले ही एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी है. वहीं एक शो में बॉबी ने खुलासा किया कि तमाम हिट फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब उनका करियर पटरी से उतर गया था. यंग जनरेशन तो उन्हें भूल ही चुकी थी. उस समय उन्हें कमबैक के लिए सलमान खान की फिल्म करनी पड़ी थी.

बॉबी देओल ने क्यों की थी रेस 3?
बता दें कि बी देओल ने 90 के दशक में एक नए सितारे के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.  बरसात और सोल्जर जैसी हिट फिल्मों के बाद, बॉबी बॉलीवुज के बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए छे. इसके बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्में कीं जो बाद में कल्ट क्लासिक्स बन गईं, लेकिन फिर उन्हें बॉक्स ऑफिस पर असफलता का मुंह भी देखना पड़ा था. वहीं शेखर सुमन के शो में बातचीत के दौरान, बॉबी ने बताया कि उन्हें लगा कि युवा पीढ़ी उन्हें भूल चुकी है, जिसके चलते उन्होंने सलमान खान के साथ रेस 3 में सपोर्टिंग रोल किया था.

दरअसल शेखर सुमन के साथ 'शेखर टूनाइट' कार्यक्रम में बातचीत करते हुए बॉबी ने याद किया, “सलमान बहुत ही प्यारे थे. उन्होंने मुझसे कुछ सालों बाद फोन किया और कहा, 'शर्ट उतारेगा मामा.' मैंने कहा, 'मैं कुछ भी करूंगा' फिर उन्होंने कहा, चलो कहानी सुनो और इस तरह मुझे 'रेस 3' मिलीय”

'रेस 3' के बारे में बात करते हुए बॉबी ने आगे कहा, “लाखों लोग सलमान खान की फिल्म देखने जा रहे थे. जो युवा पीढ़ी थी वो बॉबी देओल को भूल गई थी.” इसलिए मुझे लगा कि मैं इस फिल्म में आऊंगा तो लोग पहचानेंगे कि कोई बॉबी देओल भी है.”

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'रेस 3' रही थी सफल
2018 में रिलीज़ हुई 'रेस 3' ने फ्रैंचाइज़ी की कास्ट में बदलाव किया और सैफ अली खान की जगह सलमान खान को लिया गया था  बॉबी देओल इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नज़र आए थे. फिल्म में अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडीज, डेज़ी शाह और साकिब सलीम भी थे.  'रेस 3' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, हालांकि यह उस समय सलमान की कुछ अन्य हिट फिल्मों के लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी.  फिर भी इसने बॉबी के डूबते करियर को एक नई एनर्जी दी थी  जिसे प्रकाश झा के 'आश्रम' (2020 में टेलीकास्ट) ने और भी रिवाइव किया.

एनिमल के बाद बॉबी का हुआ धमाकेदार कमबैक
रेस 3 और आश्रम की सफलता के बाद, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में खलनायक की छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाने के बाद बॉबी के करियर में एक नया मोड़ आया. इस फिल्म में रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था, लेकिन कई फैंस और क्रिटिक्स का मानना ​​था कि बॉबी ने रणबीर को भी अपने दमदार भूमिका से पीछे छोड़ दिया था.

इसके बाद से वे वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड और हरि हारा वीरा मल्लु जैसी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में नज़र आ चुके हैं. बॉबी की अगली फिल्म अनुराग कश्यप की बंदर है. इसके अलावा वे तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म जना नायकन भी नजर आएंगे. ये फिल्म कई महीनों से सीबीएफसी के पास अटकी हुई है.

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Published at : 21 May 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Race 3 Bandar SALMAN KHAN
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