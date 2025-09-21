हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर फुल एंटरटेनमेंट होगा! 'धड़क', 'हृदयपूर्वम' समेत दस्तक देंगी 25 फिल्में और सीरीज

OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर फुल एंटरटेनमेंट होगा! 'धड़क', 'हृदयपूर्वम' समेत दस्तक देंगी 25 फिल्में और सीरीज

OTT Releases This Week:

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Sep 2025 08:42 PM (IST)

सितंबर का आखिरी हफ्ता सिनेमा लवर्स के लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है. अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शानदार फिल्में, वेब सीरीज और रिएलिटी शोज स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हैं. अपकमिंग वीक (22 सितंबर से 28 सितंबर तक) में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार से लेकर एप्पल टीवी तक पर धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2 जैसी फिल्में और कई शोज रिलीज होने जा रही हैं.

अपकमिंग वीक में कुल 26 नई फिल्में, वेब सीरीज और रिएलिटी शोज ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रहे हैं. इनके नाम, रिलीज डेट के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म की लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.

22 सितंबर को रिलीज होंगे ये 4 शोज

  • नवरात्रि के मौके पर भक्तिपूर्ण शो 'चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है' रिलीज होने जा रहा है.
  • 'मिलियन डॉलर लिस्टिंग इंडिया सीजन 2' को आप सोनी लिव पर देख पाएंगे.
  • 'रिएलिटी रानीज ऑफ द जंगल सीजन 2' भी 22 सितंबर को डिस्कवरी+ पर रिलीज होगा.
  • तुलसा किंग सीजन 3 जियो हॉटस्टार पर 22 सितंबर से स्ट्रीम होगा.

24 सितंबर को ओटीटी पर क्या-क्या आएगा?

  • 'होटल कोस्टिएरा' 24 सितंबर से प्राइम वीडियो पर रिलीज के लिए तैयार है.
  • 'मार्वल जॉम्बीज' को आप जियो हॉटस्टार पर एंजॉय कर पाएंगे.
  • 'सिक्सर सीजन 2' भी 24 सितंबर से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा.
  • मोस्ट अवेटेड सीरीज 'स्लो हॉर्सेज सीजन 5' एप्पल टीवी+ पर रिलीज की जाएगी.
  • 'द डेविल इज बिजी' को भी आप 24 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

25 सितंबर से 3 शोज होंगे स्ट्रीम

  • 'ऐलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 25 सितंबर से स्ट्रीम होने वाली है.
  • टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को भी 25 सितंबर से हर गुरुवार प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे.
  • 'वेवार्ड' भी 25 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रहा है.

26 सितंबर को दस्तक देंगी 9 फिल्में और सीरीज

  • 'डेंजरस एनिमल्स' को 26 सितंबर से लायंसगेट प्ले पर एंजॉय कर पाएंगे.
  • सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक फिल्म 'धड़क 2' भी नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
  • मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' को आप 26 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे.

  • अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
  • 'जनावर' भी जी5 पर 26 सितंबर से स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.
  • साउथ फिल्में 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' नेटफ्लिक्स पर और 'सरकीट' मनोरमा मैक्स पर स्ट्रीम होगी.
  • 'सुमति वलावु' भी 26 सिंतबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी.
  • 'द सीरियल किलर्स अप्रेंटिस' डिस्कवरी+ पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.

28 सितंबर को 4 नए शोज होंगे रिलीज

  • 28 सितंबर से 'बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
  • 'डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न' भी 28 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.
  • 'द बैलाड ऑफ वालिस आइलैंड' को भी आप 28 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे.
  • 'द फ्रेंड' भी 28 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर दस्तक देगी.

अपकमिंग वीक में रिलीज होने वाली फिल्मों-सीरीज की फुल लिस्ट

क्रम नाम रिलीज डेट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म
1. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है 22 सितंबर सोनी लिव
2. मिलियन डॉलर लिस्टिंग इंडिया सीजन 2 22 सितंबर सोनी लिव
3. रिएलिटी रानीज ऑफ द जंगल सीजन 2 22 सितंबर डिस्कवरी+
4. तुलसा किंग सीजन 3 22 सितंबर जियोहॉटस्टार
5. होटल कोस्टिएरा 24 सितंबर प्राइम वीडियो
6. मार्वल जॉम्बीज 24 सितंबर जियोहॉटस्टार
7. सिक्सर सीजन 2 24 सितंबर अमेज़न एमएक्स प्लेयर
8. स्लो हॉर्सेस सीजन 5 24 सितंबर एप्पल टीवी+
9. द डेविल इज बिजी 24 सितंबर जियोहॉटस्टार
10. एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 25 सितंबर नेटफ्लिक्स
11. टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल 25 सितंबर प्राइम वीडियो
12. वेवर्ड 25 सितंबर नेटफ्लिक्स
13. डेंजरस एनिमल्स 26 सितंबर लायंसगेट प्ले
14. धड़क 2 26 सितंबर नेटफ्लिक्स
15. हृदयपूर्वम 26 सितंबर जियोहॉटस्टार
16. जनावर 26 सितंबर ज़ी5
17. ओडम कुथिरा चाडुम कुथिरा 26 सितंबर नेटफ्लिक्स
18. सर्कीट 26 सितंबर मनोरमा मैक्स
19. सन ऑफ सरदार 2 26 सितंबर नेटफ्लिक्स
20. सुमति वलावु 26 सितंबर ज़ी5
21. द सीरियल किलर'स अप्रेंटिस 26 सितंबर डिस्कवरी+
22. बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 28 सितंबर जियोहॉटस्टार
23. डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न 28 सितंबर जियोहॉटस्टार
24. द बैलेड ऑफ वालिस आइलैंड 28 सितंबर जियोहॉटस्टार
25. द फ्रेंड 28 सितंबर जियोहॉटस्टार

 

Published at : 21 Sep 2025 08:33 PM (IST)
Embed widget