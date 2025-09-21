हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशिवांगी जोशी की हद से ज्यादा 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बंगाली गाने पर कातिल अदाएं देख आहें भर रहे फैंस

शिवांगी जोशी की हद से ज्यादा 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बंगाली गाने पर कातिल अदाएं देख आहें भर रहे फैंस

Shivangi Joshi Glamorous Pics: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अक्सर अपनी तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ग्लैमरस फोटोशूट कराया जिसकी फोटोज वायरल हो गई हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Sep 2025 07:34 PM (IST)
Shivangi Joshi Glamorous Pics: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अक्सर अपनी तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ग्लैमरस फोटोशूट कराया जिसकी फोटोज वायरल हो गई हैं.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4' जैसे पॉपुलर शोज से पहचान बनाने वाली शिवांगी जोशी अक्सर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती हैं. इस बार उनकी चर्चा उनके ग्लैमरस फोटोज की वजह से हो रही है.

1/10
शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज शेयर की हैं. इन ढेरों फोटोज में उनकी अलग-अलग अदाएं फैंस का दिल जीत रही हैं.
शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज शेयर की हैं. इन ढेरों फोटोज में उनकी अलग-अलग अदाएं फैंस का दिल जीत रही हैं.
2/10
ग्रे कलर के खूबसूरत ब्लाउज के साथ फिश कट लहंगा पहने वो किसी मरमेड से कम नहीं दिख रही हैं.
ग्रे कलर के खूबसूरत ब्लाउज के साथ फिश कट लहंगा पहने वो किसी मरमेड से कम नहीं दिख रही हैं.
3/10
ड्रेस के साथ शिवांगी ने मैचिंग ईयरिंग्स भी पहनी है. फ्लावर डिजाइन वाली ये ईयररिंग्स काफी खूबसूरत लग रही हैं.
ड्रेस के साथ शिवांगी ने मैचिंग ईयरिंग्स भी पहनी है. फ्लावर डिजाइन वाली ये ईयररिंग्स काफी खूबसूरत लग रही हैं.
4/10
इस दौरान एक्ट्रेस ने अपना मेकअप बहुत लाइट रखा है. अपनी आंखों को नेचुरल लुक देने के लिए उन्होंने काजल या आई लाइनर नहीं लगाया है.
इस दौरान एक्ट्रेस ने अपना मेकअप बहुत लाइट रखा है. अपनी आंखों को नेचुरल लुक देने के लिए उन्होंने काजल या आई लाइनर नहीं लगाया है.
5/10
ब्राउन लिपस्टिक उनके ऑल ओवर लुक को परफेक्टली बैलेंस कर रही है. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को कभी हाफ क्लच रखा तो कभी फुल ओपन रखा.
ब्राउन लिपस्टिक उनके ऑल ओवर लुक को परफेक्टली बैलेंस कर रही है. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को कभी हाफ क्लच रखा तो कभी फुल ओपन रखा.
6/10
इस फोटो में एक्ट्रेस अपने बालों को खोलकर कातिलाना पोज दे रही हैं. ये फोटोज फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस अपने बालों को खोलकर कातिलाना पोज दे रही हैं. ये फोटोज फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
7/10
इतना ही नहीं, फोटोज के साथ बैकग्राउंड में शिवांगी ने बंगाली गाना 'ओभोद्रो प्रेम' ऐड किया है. ये गाना उनके फोटोशूट को और ज्यादा सेंसेशनल बना रहा है.
इतना ही नहीं, फोटोज के साथ बैकग्राउंड में शिवांगी ने बंगाली गाना 'ओभोद्रो प्रेम' ऐड किया है. ये गाना उनके फोटोशूट को और ज्यादा सेंसेशनल बना रहा है.
8/10
शिवांगी की तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक्ट्रेस हिना खान ने फायर इमोजी कमेंट कर एक्ट्रेस की तारीफ की.
शिवांगी की तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक्ट्रेस हिना खान ने फायर इमोजी कमेंट कर एक्ट्रेस की तारीफ की.
9/10
एक फैन ने लिखा- 'गॉर्जियस ब्यूटी.' दूसरे शख्स ने कमेंट किया- 'पीक फीमेल ब्यूटी.' दूसरे ने कहा- 'बंगाली गाना, हाय.'
एक फैन ने लिखा- 'गॉर्जियस ब्यूटी.' दूसरे शख्स ने कमेंट किया- 'पीक फीमेल ब्यूटी.' दूसरे ने कहा- 'बंगाली गाना, हाय.'
10/10
इसके अलावा फैंस शिवांगी जोशी की फोटोज पर रेड हार्ट और फायर इमोजी पोस्ट करके प्यार लुटा रहे हैं.
इसके अलावा फैंस शिवांगी जोशी की फोटोज पर रेड हार्ट और फायर इमोजी पोस्ट करके प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 21 Sep 2025 07:30 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi Bade Achhe Lagte Hain 4

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
पाकिस्तान के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाएंगे हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 कदम दूर भारत का ये स्टार खिलाड़ी
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget