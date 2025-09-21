एक्सप्लोरर
शिवांगी जोशी की हद से ज्यादा 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बंगाली गाने पर कातिल अदाएं देख आहें भर रहे फैंस
Shivangi Joshi Glamorous Pics: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अक्सर अपनी तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक ग्लैमरस फोटोशूट कराया जिसकी फोटोज वायरल हो गई हैं.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4' जैसे पॉपुलर शोज से पहचान बनाने वाली शिवांगी जोशी अक्सर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती हैं. इस बार उनकी चर्चा उनके ग्लैमरस फोटोज की वजह से हो रही है.
Published at : 21 Sep 2025 07:30 PM (IST)
टेलीविजन
