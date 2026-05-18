इस हफ्ते नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, ओटीटी पर रिलीज हो ये धमाकेदार 7 फिल्में-सीरीज

मई का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए कंटेंट से भरी कई फिल्में और सीरीज भी रिलीज के लिए तैयार हैं. इनमें सोनाक्षी सिन्हा की 'सिस्टम' से लेकर टॉम क्लैंसी की 'जैक रायन: घोस्ट वॉर' तक शामलि हैं. ये नई रिलीज़ यकीनन इस वीक आपको भरी गर्मी में घर बैठे फुल एंटरटेन करेंगी. तो चलिए यहां इस हफ्ते की पूरी ओटीटी लाइनअप जान लेते हैं.

सिस्टम

अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित सिस्टम एक एक्साइटिंग कोर्टरूम थ्रिलर है. ये सरकारी वकील नेहा राजवंश (सोनाक्षी सिन्हा) पर फोक्सड है. उसके सामने अपने पिता की फर्म में पार्टनरशिप हासिल करने के लिए लगातार 10 केस जीतने की चुनौती है. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 22 मई, 2026 से देख सकते हैं.

सतरंगी: बदले का खेल

ये एक क्राइम-रिवेंज थ्रिलर है, जिसमें बबलू महतो (अंशुमान पुष्कर) की कहानी दिखाई गई है, जिसे अपने पिता की मौक के बाद एक कलाकार के रूप में उनकी जगह लेनी पड़ती है. अपने पिता के पेशे को अपनाते हुए बबलू दोहरी जिंदगी जीता है. फिर गांव में जाति, राजनीति और सत्ता संघर्ष के बीच वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक खतरनाक बदला लेने की योजना बनाता है. इसे जी5 पर 22 मई, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

देसी ब्लिंग

ये अपकमिंग रियलिटी सीरीज़ दुबई में रहने वाले ग्लैमरस और एलिट भारतीय प्रवासियों की कहानी बयां करती है. इसमें करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और कई अन्य जाने-माने चेहरे नजर आएंगे. इस सीरीज़ में हाई-सोसाइटी ड्रामा, ग्रैंट पार्टियां और पर्सनल रिश्ते दिखाए गए हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 मई, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

टॉम क्लैंसीज जैक रायन: घोस्ट वॉर

इस मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर में, जैक रायन (जॉन क्रासिंस्की) सीआईए एजेंटों के साथ फिर से जुड़ते हैं और एक ऐसे दुश्मन के धोखे से निपटने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही उनकी चालों से वाकिफ है, इसमें जैकी रायल को अपने उस पास्ट का भी सामना करना पड़ता हैं जिसे वे कभी सुलझा हुआ मान चुके थे. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 20 मई, 2026 से देख सकते हैं.

द बोरोस

इसकी कहानी सैम (अल्फ्रेड मोलिना) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पत्नी मर चुकी है. वह न्यू मैक्सिको के एक ओल्डएज होम में रहने आता है. लेकिन यहां उसे एक भयानक प्रेत का सामना करना पड़ता है. इसके बाद वह एक अजीब क्रू के साथ मिलकर एक डरावने छिपे खतरे का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 21 मई, 2026 से देख सकते हैं.

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मधुविधु

ये एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी है, जिसकी कहानी अडूर के एक ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटिंग फैमिली के एलिजिबल बैचलर अमृतराज उर्फ ​​अम्मू (शराफुद्दीन) के इर्द-गिर्द घूमती है. लोकल अंधविश्वासों के कारण उसे पत्नी ढूंढने में काफी मुश्किलें आती हैं. इसे सोनीलिव पर 22 मई, 2026 से देख सकते हैं.

वारंट

एक एक्साइटिंग तमिल क्राइम ड्रामा, 'वारंट' कोट्टई करप्पुसामी की कहानी है, जो एक शांत स्वभाव का कांस्टेबल है और वो पुलिस बल में सम्मान पाने की कोशिश में लगा रहता है लेकिन अपमान, हिंसा और बेलगाम सत्ता उसे किनारे पर धकेल देती है. फिर वो एक बड़ा कदम उठाता है. इसमें प्रशांत पांडियाराज, बालाजी शक्तिवेल, काली वेंकट, अरुल डॉस, नम्रिता एमवी, अरुल ज्योति, छाया देवी, हेलो कंदसामी, मीना, कौसल्या और वैय्यापुरी ने अहम रोल प्ले किया है. इसे जी5 पर 22 मई से देख सकते हैं.

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