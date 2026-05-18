हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात

क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात

Suraj Nambiar On Divorce With Mouni Roy: सूरज नांबियार ने इंस्टा स्टोरी पर एक नोट शेयर कर मौनी रॉय संग अपने तलाक पर रिएक्शन दिया है. साथ ही उन्होंने दिशा पाटनी को लेकर भी बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 18 May 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की नागिन यानी मौनी रॉय इन दिनों पति सूरज नंबियार से सैपरेशन को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. कपल ने हाल ही में आपसी सहमति से अलग होने की बात कंफर्म की थी. वहीं इसके  कुछ दिनों बाद, सूरज ने अब इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट शेयल करते हुए एक्ट्रेस संग तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है साथ ही एलिमनी, विवाद और किसी तीसरे के इंटरफेयर करने की की खबरों का खंडन किया है. सूरज की ये स्टटेमेंट उन कई ऑनलाइन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें दावा किया गया था कि अलग रह रहे कपल के बीच तनाव है, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दिशा पटानी को भी इस विवाद में घसीटा था.

मौनी संग सैपरेशन को लेकर सूरज ने क्या कहा?
सूरज नंबियार ने अपनी पोस्ट में बताया है कि ‘कोई एलिमनी नहीं’ है. अपने नोट में सूजर ने लिखा, “हमारे सैपरेशन को लेकर हाल ही में फैलाई गई बेसलेस खबरें घटिया और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण हैं. मैं इस बात को हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई एलिमनी नहीं है. कोई विवाद नहीं है. इसमें कोई थर्ड पार्टी भी शामिल नहीं है.” बिजनेसमैन ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने और मौनी ने सम्मानपूर्वक और निजी तौर पर अलग होने का फैसला किया है.

सूरज ने लिखा, “मौनी और मैंने आपसी सम्मान और एक-दूसरे की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया है. यही सच है. बाकी सब जो खबरें आ रही हैं, वे मनगढ़ंत हैं, और कुछ मामलों में, जानबूझकर उन दो लोगों को बदनाम करने की कोशिश है जिन्होंने सिर्फ यही कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए.”


क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात

सूरज नंबियार ने दिशा पाटनी को लेकर क्या कहा?
पिछले कुछ दिनों से, ऑनलाइन कई अफवाहें फैल रही हैं जिनमें कपल के सैपरेशन से अन्य लोगों को जोड़ा जा रहा है, मौनी की करीबी दोस्त दिशा पटानी को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी सैपरेशन से जुड़ी चर्चाओं में घसीटा गया है. वहीं किसी का नाम लिए बिना, सूरज ने अपनी स्टेटमेंट में सभी बाहरी दावों का जोरदार खंडन किया.

उन्होंने कहा, “मैं ये क्लियरली और फाइनली कहना चाहता हूं: हम दोनों में से किसी के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में लगाए जा रहे किसी भी दावे में कोई सच्चाई नहीं है. इसमें अन्य लोगों को घसीटना ठीक नहीं है. खासकर उन निर्दोष दोस्तों को जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है.” उन्होंने आगे कहा, “मौनी और मैंने इस दौरान गरिमापूर्ण व्यवहार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में रिपोर्टिंग करने वाले भी हमारे साथ वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे.”

ये भी पढ़ें:-Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड

खबरों को 'मनगढ़ंत कहानियां' बताया
सूरज ने मौनी संग अपने सैपरेशन से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों की भी आलोचना की और कुछ मीडिया आउटलेट्स पर बिना कंफर्म किए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. सूरज ने कहा, “मीडिया संस्थानों ने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का ऑप्शन चुना है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है. ये रिपोर्टें बिना किसी वेरिफिकेशन के पब्लिश की गई हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है. मैं इसका क्लियर और सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना के सामने चुप रहना मुझे मंजूर नहीं है,”

सूरज ने लोगों से प्राइवेसी की अपील की
सूरज ने अपने नोट को खत्म करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट की वे आगे चलकर उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. उन्होंने कहा, “हमारी जॉइंट स्टेटमेंट में सब कुछ कह दिया गया है. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका सम्मान करें और हम दोनों को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का मौका दें.”

मौनी और सूरज ने अलग होने की घोषणा की
बता दें कि पिछले हफ्ते, मौनी और सूरज ने सोशल मीडिया पर एक कंबाइंड स्टेटमेंट के जरिये अपने अलग होने की बात को कंफर्म किया था. बता दें कि कई सालों तक डेट करने के बाद इस जोड़े ने जनवरी 2022 में गोवा में शादी की थी.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 17: 'राजा शिवाजी’ ने तीसरे संडे उड़ाया गर्दा, कमा डाले करोड़ों, अब 'सैराट' को पछाड़ रचने वाली है इतिहास

और पढ़ें
Published at : 18 May 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Suraj Nambiar Disha Patani Mouni Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच
टेलीविजन
'पैसों की तंगी थी...' 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन बेचने पर छलका बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल
अनुराग डोभाल उर्फ UK 07 का बड़ा खुलासा, बताया क्यों बेचना पड़ा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन
टेलीविजन
Shivangi Joshi Birthday: कथक में माहिर, ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट, टैलेंट का पावरहाउस हैं शिवांगी जोशी
कथक में माहिर, ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट, टैलेंट का पावरहाउस हैं शिवांगी जोशी
टेलीविजन
'टेंशन होने लगी...', दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेग्नेंसी सुन घबरा गए थे हसबैंड विवेक दहिया, ऐसा था रिएक्शन
'टेंशन होने लगी...', दिव्यांका त्रिपाठी की प्रेग्नेंसी सुन घबरा गए थे हसबैंड विवेक दहिया, ऐसा था रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Iran-US War Update : चीन दौरे के बाद फिर एक्टिव हुआ ट्रंप का धमकी मोड | Strait of Hormuz
Iran-US War Update : ट्रंप की धमकी ने ईरान को दहलाया! | Strait of Hormuz | | Breaking | Trump
Kerala CM Oath Ceremony: VD सतीशन आज लेंगे केरल के CM पद की शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
मध्य प्रदेश
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
'बेटी की मौत की खबर से 15 मिनट पहले हुई थी आखिरी बात', ट्विशा के माता-पिता ने बयां किया दर्द
इंडिया
'अगले 6 महीने में...', तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
तमिलनाडु CM थलापति विजय पर DMK नेता के बयान से मची खलबली, स्टालिन को लेकर कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
विश्व
Explained: वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे आम लोग, जानें पूरा मामला
वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा की बारी क्यों? अमेरिकी हमले के डर से गोरिल्ला युद्ध सीख रहे लोग
टेलीविजन
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच, दिशा पाटनी के लिए कह दी ये बात
क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच
टेक्नोलॉजी
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
AI पर ज्यादा भरोसा बना सकता है दिमाग को सुस्त! जानिए कैसे बचाएं अपनी सोचने की ताकत
एग्रीकल्चर
Impact of Weak Monsoon El Nino 2026 : इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
इस बार कमजोर रह सकता है मॉनसून, जानें किन फसलों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget