क्या मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक के बाद ली है एलिमनी? एक्स पति ने बताया सारा सच

टीवी की नागिन यानी मौनी रॉय इन दिनों पति सूरज नंबियार से सैपरेशन को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. कपल ने हाल ही में आपसी सहमति से अलग होने की बात कंफर्म की थी. वहीं इसके कुछ दिनों बाद, सूरज ने अब इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट शेयल करते हुए एक्ट्रेस संग तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है साथ ही एलिमनी, विवाद और किसी तीसरे के इंटरफेयर करने की की खबरों का खंडन किया है. सूरज की ये स्टटेमेंट उन कई ऑनलाइन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें दावा किया गया था कि अलग रह रहे कपल के बीच तनाव है, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दिशा पटानी को भी इस विवाद में घसीटा था.

मौनी संग सैपरेशन को लेकर सूरज ने क्या कहा?

सूरज नंबियार ने अपनी पोस्ट में बताया है कि ‘कोई एलिमनी नहीं’ है. अपने नोट में सूजर ने लिखा, “हमारे सैपरेशन को लेकर हाल ही में फैलाई गई बेसलेस खबरें घटिया और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण हैं. मैं इस बात को हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई एलिमनी नहीं है. कोई विवाद नहीं है. इसमें कोई थर्ड पार्टी भी शामिल नहीं है.” बिजनेसमैन ने ये भी क्लियर किया कि उन्होंने और मौनी ने सम्मानपूर्वक और निजी तौर पर अलग होने का फैसला किया है.

सूरज ने लिखा, “मौनी और मैंने आपसी सम्मान और एक-दूसरे की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया है. यही सच है. बाकी सब जो खबरें आ रही हैं, वे मनगढ़ंत हैं, और कुछ मामलों में, जानबूझकर उन दो लोगों को बदनाम करने की कोशिश है जिन्होंने सिर्फ यही कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए.”





सूरज नंबियार ने दिशा पाटनी को लेकर क्या कहा?

पिछले कुछ दिनों से, ऑनलाइन कई अफवाहें फैल रही हैं जिनमें कपल के सैपरेशन से अन्य लोगों को जोड़ा जा रहा है, मौनी की करीबी दोस्त दिशा पटानी को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी सैपरेशन से जुड़ी चर्चाओं में घसीटा गया है. वहीं किसी का नाम लिए बिना, सूरज ने अपनी स्टेटमेंट में सभी बाहरी दावों का जोरदार खंडन किया.

उन्होंने कहा, “मैं ये क्लियरली और फाइनली कहना चाहता हूं: हम दोनों में से किसी के बारे में या किसी थर्ड पार्टी के बारे में लगाए जा रहे किसी भी दावे में कोई सच्चाई नहीं है. इसमें अन्य लोगों को घसीटना ठीक नहीं है. खासकर उन निर्दोष दोस्तों को जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है.” उन्होंने आगे कहा, “मौनी और मैंने इस दौरान गरिमापूर्ण व्यवहार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में रिपोर्टिंग करने वाले भी हमारे साथ वैसा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे.”

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खबरों को 'मनगढ़ंत कहानियां' बताया

सूरज ने मौनी संग अपने सैपरेशन से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों की भी आलोचना की और कुछ मीडिया आउटलेट्स पर बिना कंफर्म किए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. सूरज ने कहा, “मीडिया संस्थानों ने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने का ऑप्शन चुना है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है. ये रिपोर्टें बिना किसी वेरिफिकेशन के पब्लिश की गई हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है. मैं इसका क्लियर और सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना के सामने चुप रहना मुझे मंजूर नहीं है,”

सूरज ने लोगों से प्राइवेसी की अपील की

सूरज ने अपने नोट को खत्म करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट की वे आगे चलकर उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें. उन्होंने कहा, “हमारी जॉइंट स्टेटमेंट में सब कुछ कह दिया गया है. मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका सम्मान करें और हम दोनों को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का मौका दें.”

मौनी और सूरज ने अलग होने की घोषणा की

बता दें कि पिछले हफ्ते, मौनी और सूरज ने सोशल मीडिया पर एक कंबाइंड स्टेटमेंट के जरिये अपने अलग होने की बात को कंफर्म किया था. बता दें कि कई सालों तक डेट करने के बाद इस जोड़े ने जनवरी 2022 में गोवा में शादी की थी.

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